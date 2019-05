La defensa de Arcéiz insiste en la prescripción de los delitos Los acusados, en el banquillo de la Audiencia Provincial / Juan Marín La defensa evidencia la situación de indefensión del acusado y emplaza al tribunal a intentar entrar en la cárcel con más de 20 tomos para preparar la causa con su cliente CARMEN NEVOT Logroño Jueves, 30 mayo 2019, 12:24

Última día del macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Logroño contra un presunta trama de fraude fiscal y creación de empresas ficticias y la defensa del principal acusado, Ángel Arcéiz, para quien la Fiscalía rebajó ayer la pena de cárcel de 24 años y medio a 22 y medio al retirar un delito contra la hacienda pública, ha insistido este jueves en la prescripción de los delitos que le imputan a su cliente y en la situación de indefensión del procesado.

«No está en condiciones de igualdad», ha reiterado la letrada de Arcéiz, quien se encuentra en prisión provisional. «Fue detenido en base a unos informes, detenido, ingresó en prisión y fue despojado de sus bienes, la mayoría de ellos subastados y otros embargados, como la casa de su madre», ha explicado. También se ha referido a que sus cuentas fueron bloqueadas y por tanto no ha tenido posibilidad de abonar la fianza que se le solicitó. Y a pesar de que se pidió que se le dejara en libertad para preparar la causa, la petición fue denegada.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, emplazó al tribunal a intentar entrar en la cárcel con todos los tomos de la causa para preparar el juicio con un acusado o con un portátil con todos lo folios escaneados «es imposible» ha lamentado. «Por eso decimos que no estamos en condiciones de igualdad. Se ha hecho lo que se ha podido y con los medios que se han tenido».

Respecto al pago de parte de la deuda fiscal, ha señalado que fue imposible hacer frente a esta obligaciones porque él ya estaba en prisión y las cuentas habían sido bloqueadas. Ha negado que su cliente tuviera un entramado de empresas ficticias: «tenía tres» y «están en el registro». Las sociedades, además, tenían actividad, no como alegó la acusación. A todo ello se suma que, según la letrada, en ninguna de sus declaraciones le leyeron sus derechos.

Antes de finalizar su exposición de conclusiones definitivas, la letrada pidió que subsidiariamente se aprecie la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificadas porque las actuaciones comenzaron en el 2007 y han transcurrido doce años y "desde que acaba la causa en el 2009 ha habido una paralización total de la misma sin ningún tipo de justificación". A su juicio, el hecho de que Arcéiz haya estado en situación de rebeldía no afecta al desarrollo de la causa. "No puede achacarse el retraso a Arcéiz porque la paralización no es imputable a su situación de rebeldía", ha enfatizado.

Cerdá y la legalidad del negocio de venta de sociedades

Llegado el turno de la defensa de Ramón Cerdá, el bautizado como ideólogo de sociedades de la Gürtel y de Nóos, su letrada ha pedido la absolución de su cliente. Ha subrayado la legalidad del negocio de venta de sociedades al que se dedicaba su defendido y que incluso, según ha dicho, llevaron a cabo las juntas de Andalucía y Extremadura.

En su intervención ha desvinculado a Cerdá de cualquier actuación que se pueda efectuar 'a posteriori' con las mercantiles transferidas. "Decir entonces que es colaborador de un delito es tanto como decir que los fabricantes de armas son colaboradores de todos los asesinatos que se cometen con ellas", ha señalado.

En cuanto al delito contable que se le imputa, ha reclamado la prescripción del mismo, aunque ha matizado que la mercantil Everforecer, la que Cerdá -que cumple condena por fraude fiscal en la cárcel de Aranjuez- enajenó a Arcéiz, contaba con libros contables y el "responsable de la contabilidad es el nuevo administrador y no el administrador cesado".

"Decir que es colaborador de un delito es tanto como decir que los fabricantes de armas colaboran en los asesinatos" defensa de ramón cerdá

Finalmente, y tras cuestionar la cualificación de los peritos para investigar esta causa, ha rechazado que la ampliación de capital fuera ficticia y ha puesto en evidencia la situación de indefensión de su cliente a cuenta del delito de blanqueo de capitales "porque fue acusado por primera vez de éste en el auto de apertura oral". Por todo ello "mi representado debe ser absuelto".

Si bien en la sesión de ayer, el Ministerio Público rebajó la pena para Arcéiz, mantuvo invariables las peticiones para el resto, Jesús María Jesús Villaverde (exalcalde de Zarratón, para el que pide un año y medio de cárcel como presunto autor de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y otro de cohecho) y R.C.S., A.J.M., E.M.R. y A.M.L. (que se enfrentan a 5 meses por blanqueo de capitales) la acusación del fiscal no ha variado, si bien para los dos últimos plantea al tribunal la alternativa de una condena por insolvencia punible.