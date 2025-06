Declaran nulas las actas de infracción por ruidos que justificaron el cierre de la discoteca Hangar La juez considera que las mediciones que realizaron los agentes de la Policía Local no se ajustan a la normativa

C. N. Miércoles, 4 de junio 2025, 13:52 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Logroño anula en dos sentencias las actas de infracción que justificaron el cierre temporal de la discoteca Hangar de la capital riojana y la multa de 17.000 euros que se le impuso. En sendos fallos, la juez concluye que la toma de datos o mediciones realizadas no se ajustan a la normativa y, por tanto, los resultados obtenidos no pueden estimarse concluyentes. «Existen serias dudas sobre la validez y la eficacia de las actas, a las que no se les puede atribuir presunción de veracidad».

En la sentencia, la juez cuestiona la falta de rigor y exhaustividad en la práctica de mediciones tomadas por agentes de la Policía Local «que impide que puedan servir como prueba apta para acreditar la comisión de la infracción». El perito, independiente e imparcial, que examinó las 25 actas constató múltiples defectos y omisiones formales, además de errores en la aplicación de correcciones por ruido de fondo que no serían aplicables, pero que, «en todo caso, serían aplicables a favor del denunciado».

El perito judicial concluía en su informe que las actas de medición de ruidos no se ajustan a la ordenanza por, entre otras cuestiones, falta de datos de volcado, no se anota si las condiciones ambientales eran adecuadas al instrumental empleado, no se indica la posición del sonómetro en altura, las mediciones son realizadas por agentes de la policía municipal sin que se acredite que son personal técnico competente conforme a lo establecido en la ordenanza.

El 8 de marzo de 2023 se reinició expediente sancionador en el que se imputaba a la discoteca la comisión de 17 infracciones (actas de denuncia suscritas por 10 agentes diferentes de la Policía Local) por exceder los niveles de inmisión de ruidos tolerados por la Ordenanza. El expediente culminó con resoluciones de Alcaldía, de 1y 2 de junio y 6 de julio de 2023, por las que se imponía una multa de 5.000 euros y tres semanas de cierre temporal. Actas de infracción anuladas ahora en sentencia que ya es firme.

El 28 de noviembre de 2023 se inició un segundo expediente sancionador en el que se imputaba a la discoteca la comisión de otras 8 infracciones (actas de denuncia suscritas por 7 agentes diferentes de la Policía Local) por exceder los niveles de inmisión de ruidos tolerados por la Ordenanza. El expediente culminó con resoluciones de Alcaldía, de 16 de febrero y 8 de marzo de 2024, por las que se imponía una multa de 12.000 euros y tres meses de cierre temporal. Contra estas resoluciones se interpuso recurso contencioso-administrativo. También estas actas han quedado ahora anuladas por parte de la justicia, no obstante, contra esta sentencia presentó recurso el Ayuntamiento.