La decisión de repetir las oposiciones del Gobierno riojano «se apoya en criterios técnicos y jurídicos» El Ejecutivo responde a las acusaciones de la diputada socialista María Somalo mientras el Partido Popular «la acusa de instrumentalizar el caso con fines partidistas»

La Rioja Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:50 | Actualizado 18:57h.

La diputada socialista María Somalo ha criticado este viernes la decisión del Gobierno de La Rioja de repetir el examen para cubrir 19 plazas del cuerpo de Gestión de la Administración General por considerar que «es ilegal y, además, sienta un precedente muy peligroso». A estas afirmaciones se ha respondido desde la Consejería de Hacienda, Gobernanza, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja que que aseguran que el Ejecutivo regional «cumple la ley en todas sus decisiones y medidas que adopta».

Además, afirman que, «en este caso como desde el principio se ha sostenido, la decisión se ha apoyado en criterios técnicos y jurídicos».

El Partido Popular de La Rioja también ha opinado sobre la decisión del Gobierno regional y asegura que «causas objetivas y debidamente justificadas avalan la repetición del examen de las oposiciones, cuya nueva convocatoria cuenta con la preceptiva garantía de los técnicos de la comunidad autónoma».

Entienden que las declaraciones socialistas tienen «el único propósito de intentar calumniar al Gobierno». «La decisión de repetir la primera prueba tras constatarse la imposibilidad de que el examen pudiese ser completado a tiempo, está apoyada por fundamentos jurídicos y, además, cuenta con precedentes de la jurisprudencia», insisten.

«En nuestro país se han dado casos en que los tribunales han ordenado repetir ejercicios cuando se demuestra una irregularidad sustancial por diversos motivos», continúan explicando en una nota.

«Antes de lanzarse a proferir acusaciones de tan grueso calibre, la diputada Somalo debería saber que, en España, la repetición de un ejercicio de oposición por parte de una Comunidad Autónoma no obedece a una decisión discrecional, sino que solo puede acordarse por causas objetivas y justificadas, generalmente relacionadas con la validez, la igualdad o la transparencia del proceso selectivo», aseguran. «El hecho que ha llevado a adoptar la repetición de esta prueba afecta directamente a las bases de la convocatoria», consideran.

Para terminar dirigen un mensaje a la propia Somalo: «No podemos entender la instrumentalización del caso y sus afectados con fines exclusivamente partidistas».