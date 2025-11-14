LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Opositores esperan para entrar a examinarse. Sonia Tercero

La decisión de repetir las oposiciones del Gobierno riojano «se apoya en criterios técnicos y jurídicos»

El Ejecutivo responde a las acusaciones de la diputada socialista María Somalo mientras el Partido Popular «la acusa de instrumentalizar el caso con fines partidistas»

La Rioja

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

La diputada socialista María Somalo ha criticado este viernes la decisión del Gobierno de La Rioja de repetir el examen para cubrir 19 plazas del cuerpo de Gestión de la Administración General por considerar que «es ilegal y, además, sienta un precedente muy peligroso». A estas afirmaciones se ha respondido desde la Consejería de Hacienda, Gobernanza, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja que que aseguran que el Ejecutivo regional «cumple la ley en todas sus decisiones y medidas que adopta».

Además, afirman que, «en este caso como desde el principio se ha sostenido, la decisión se ha apoyado en criterios técnicos y jurídicos».

El Partido Popular de La Rioja también ha opinado sobre la decisión del Gobierno regional y asegura que «causas objetivas y debidamente justificadas avalan la repetición del examen de las oposiciones, cuya nueva convocatoria cuenta con la preceptiva garantía de los técnicos de la comunidad autónoma».

Entienden que las declaraciones socialistas tienen «el único propósito de intentar calumniar al Gobierno». «La decisión de repetir la primera prueba tras constatarse la imposibilidad de que el examen pudiese ser completado a tiempo, está apoyada por fundamentos jurídicos y, además, cuenta con precedentes de la jurisprudencia», insisten.

«En nuestro país se han dado casos en que los tribunales han ordenado repetir ejercicios cuando se demuestra una irregularidad sustancial por diversos motivos», continúan explicando en una nota.

«Antes de lanzarse a proferir acusaciones de tan grueso calibre, la diputada Somalo debería saber que, en España, la repetición de un ejercicio de oposición por parte de una Comunidad Autónoma no obedece a una decisión discrecional, sino que solo puede acordarse por causas objetivas y justificadas, generalmente relacionadas con la validez, la igualdad o la transparencia del proceso selectivo», aseguran. «El hecho que ha llevado a adoptar la repetición de esta prueba afecta directamente a las bases de la convocatoria», consideran.

Para terminar dirigen un mensaje a la propia Somalo: «No podemos entender la instrumentalización del caso y sus afectados con fines exclusivamente partidistas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  2. 2

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  3. 3 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  4. 4 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  5. 5 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  6. 6 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  7. 7 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  8. 8 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10 La voz de quienes han dado vida al Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La decisión de repetir las oposiciones del Gobierno riojano «se apoya en criterios técnicos y jurídicos»

La decisión de repetir las oposiciones del Gobierno riojano «se apoya en criterios técnicos y jurídicos»