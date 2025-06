Cucarachas y «verbenas de reguetón» en lugar de hogueras de San Juan: el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Miércoles, 25 de junio 2025, 09:26 Comenta Compartir

¿Hoguera o verbena de reguetón?

Nuestro primer comunicante acudió la noche del lunes a la hoguera de San Juan encendida en la plaza del Mercado de Logroño «con intención de vivir la tradición del fuego y sentir la intimidad de las llamas donde depositar los malos rollos y cargar pilas», explica. Sin embargo, «nos encontramos con una verbena de reguetón». Y se pregunta: «¿Qué mentes dirigen esta ciudad que son capaces de cargarse hasta la hoguera? ¿No saben hacer cosas que no parezca que vivimos en un San Mateo perpetuo? ¿Pueden dejar descansar la ciudad de tanta mediocridad? ¿Pueden dejarnos disfrutarla sin necesidad de llenarla de ruido, consumo y degustaciones?». Y sugiere que tomen nota que lo que enseña Concéntrico: «buen gusto, originalidad, respeto… y dejen de programar actos chabacanos que hacen que parezca que vivimos en un permanente carnaval».

Poco «valor» en la obra del carril bici

El carril bici que se está «perpetrando» en el parque de La Guindalera sigue elevando el nivel de malestar popular. Una de tantas vecinas afectadas por el bloqueo de la puerta de su urbanización lamenta «que el Ayuntamiento de Logroño tenga mucho valor para perjudicar a los ciudadanos y destrozar la zona verde pero se pliega a los intereses de los bares y cafeterías». «Por sus terrazas no va a pasar ese carril bici», garantiza.

Limpieza en las piscinas Las Norias

La siguiente llamada deja una queja sobre la limpieza realizada en las piscinas de Las Norias. «Siguen sucias, no las limpian, pero luego bien que te cobran la cuota de socio», comunica indignada con el servicio. A lo que otra llamada hace referencia a otro de los servicios de estas piscinas, pero esta vez en forma de sugerencia. «Me gustaría hacer una sugerencia sobre el horario de apertura de la zona de baño de Las Norias. A pesar que las instalaciones se abren a las 8 de la mañana la zona de baño no se abre hasta las 11. Es muy tarde, sobre todo para personas que trabajan de turno de tarde y que a las 12 y media deben estar comiendo. El horario hace que sea imposible darse un baño antes de ir a trabajar», a lo que pide «facilitar el horario de este servicio».

Cucarachas en el centro de Logroño

«Con la llegada del calor han vuelto las cucarachas a todo el centro de Logroño. El Ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto y hacer algo lo antes posible para que no sigan reproduciéndose sin control y llenando parques y edificios. Todavía estamos en junio y ya aparecen por todas partes», pide este remitente.

«Las calles de Albelda están sucias»

La vecina de este pueblo riojano llama para transmitir su malestar ante la limpieza de las calles. «Las calles de Albelda están cada vez más sucias. Estaría bien que se preocuparan más por el pueblo y no tanto por las pinturas y los adornos que hay. Además, también he podido observar que los caminos están en mal estado. Podrían arreglarlos, porque algunos vecinos tenemos que ir a por comida, como fruta, y no se puede circular por ellos. Es muy complicado», asegura.

... y La Guindilla Bancos al sol en el parque Princesa Leonor de Logroño

Resguardarse del calor y tratar de descansar a la sombra no supone ningún disparate durante estos días de altas temperaturas, pero en zonas como en el parque Princesa Leonor de Logroño es difícil hacerlo. «Que me diga el Ayuntamiento quién se puede sentar aquí», critica el remitente de esta fotodenuncia, que considera que debería habilitarse «por lo menos una sombrilla y una fuente».

