CSIF alerta de la «insalubridad» de la cárcel de Logroño: chinches, cucarachas, ratas, animales en descomposición... El sindicato alerta de la presencia de heces de paloma que requiere limpieza y desinfección para proteger la salud de los trabajadores y reclusos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del «pésimo estado» en el que se encuentran las instalaciones «más que obsoletas» del centro penitenciario de Logroño, así como la «insalubridad» que «están sufriendo tanto los trabajadores como los internos», con plagas de chinches, cucarachas, ratas, cadáveres de animales en descomposición que a diario ponen en peligro la salud«, según informa Europa Press

«La presencia de heces de paloma en la cárcel es otro problema de suciedad que requiere limpieza y desinfección para proteger la salud de los trabajadores y reclusos. Los patios interiores de las garitas están llenos de excrementos de paloma y en algunas palomas muertas», han resaltado.

Sostiene el sindicato que, a día de hoy, en la prisión «hay celdas cerradas por las plagas de chinches en los módulos cinco y seis y en otras zonas de los módulos de traslados». Afirma CSIF que esta situación «no es ocasional, como lleva denunciando CSIF desde hace años» y añade que lleva acentuándose por la mala conservación del centro «que en sus cuarenta años no ha visto albañil en su interior».

CSIF exige que se tomen medidas urgentes en el asunto para garantizar la seguridad y la salud tanto de trabajadores como de internos.

La cárcel de Logroño «sigue con su decadencia y abandono» afirma el sindicato, que considera que Logroño merece una infraestructura penitenciaria moderna y adecuada a las necesidades actuales, «y no seguir siendo la gran olvidada en materia de inversiones».

