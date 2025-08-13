Cruz Roja promueve la donación de bicicletas y anima a su uso como medio de transporte La entidad ha creado un a Banco Solidario y difunde, con juegos y premios, los beneficios de la utilización de la bici

Cruz Roja en La Rioja ha puesto en marcha un programa que incluye tanto la concienciación sobre el uso de la bicicleta como la donación para personas que las necesiten como medio de transporte. Para esta última iniciativa ha creado un Banco Solidario de Bicicletas, cuyo propósito es poner en contacto a personas que tienen bicis y no les importaría deshacerse de ellas y donarlas a personas que pueden utilizarlas como transporte habitual en su día a día.

La recepción de las bicicletas se realiza a través de las redes sociales de Cruz Roja Rioja, que ya ha identificado entre cincuenta y sesenta familias participantes en sus proyectos que podrían ser destinatarias de las mismas

Para dar visibilidad a sus iniciativas en torno a la bicicleta, Cruz Roja ha instalado una carpa en las piscinas de Las Norias en la que, a través de juegos con premios, se daban «píldoras informativas» para concienciar sobre los beneficios de su uso como medio de transporte.

La carpa, que se llevará a otras localizaciones, incluye un pasapalabra sobre seguridad vial o sobre el un uso seguro de la bicicleta; también, encuestas motivacionales para, a través de cinco preguntas sencillas, «traer al plano consciente cuál es el uso habitual de la bicicleta en nuestro día a día», ha explicado, según recoge Europa Press, el responsable de Medio Ambiente de la entidad, Gabriel Alcañiz.

Una tercera actividad pretende dar a entender qué es la huella de carbono y calcular una aproximación de nuestra huella de carbono para ver cómo influye la movilidad; y una cuarta un taller para aprender los mantenimientos básicos de nuestra bicicleta.

El programa también se llevará a los centros educativos que se adhieran a partir de septiembre y permitirá talleres en las aulas en los que se trabajarán conocimientos de primeros auxilios, cómo reaccionar en un accidente de tráfico o movilidad segura y seguridad vial.