«Creemos que las pensiones deberían estar blindadas en la Constitución»

El llamado decreto ómnibus ha tenido en vilo a los pensionistas de toda España durante las últimas semanas. El pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el acuerdo con Junts para aprobar un nuevo real decreto que incluye aspectos como la mejora de ... las pensiones o las ayudas al transporte público. Con relación a este asunto, Saturnino Álvarez, presidente de UDP La Rioja, expone cómo han recibido la noticia.

–¿Qué acogida ha tenido la aprobación del decreto en los pensionistas de La Rioja?

–Me da la sensación de que la gente está contenta y satisfecha porque las pensiones están donde tienen que estar. Tal y como está acordado, se ha subido un 2,8% conforme al IPC, pero han sido días de mucho desconcierto porque todos los partidos utilizan las pensiones para lo que a ellos les interesa.

–¿Qué opinan los asociados de que la subida se haga conforme al aumento del IPC de 2024?

–Es un tema que ha generado mucho debate: a unos les parece un disparate y a otros les parece poco. Yo creo que está bien porque no se debe perder poder adquisitivo, aunque sí hayamos perdido por el aumento del coste de la vida; la cesta de la compra se ha disparado. Nos están queriendo enfrentar a pensionistas y jóvenes, a pensionistas y parados, en fin, siempre enfrentándonos.

–¿Cómo afecta la subida a las pensiones de los riojanos?

–Teniendo en cuenta que en La Rioja hay muchas pensiones bajas, yo creo que va a ser interesante porque en esta revalorización hay que tener en cuenta que las pensiones no contributivas van a experimentar un incremento importante, que considero que es justo. En La Rioja ha habido sueldos más bajos que en otros sitios y por eso las pensiones son así.

–¿De qué manera cree que se puede mejorar el sistema de pensiones en España?

–El sistema no está haciendo las cosas en condiciones; lo que hay que potenciar es que las empresas puedan trabajar más, ofrecer mejores sueldos y de esta forma las pensiones serían sostenibles con las cotizaciones. Si estamos generando puestos de trabajo precarios y mal pagados, difícilmente se van a poder mantener las pensiones. Por tanto, el problema no está en que las pensiones se revaloricen más o menos, sino en que hay que generar recursos para que las pensiones sigan siendo competitivas y suficientes.

–¿Qué propuestas de reforma de las pensiones les ha resultado atractiva?

–Llevamos muchos años debatiendo en toda Europa sobre los sistemas de pensiones y hay distintas formas de mantenerlas y de llevarlas, pero creo que lo fundamental es fijar una pensión mínima pública y después que la gente vaya aportando en una mochila personal en función de lo que haya cotizado, para llegar a tener su pensión. Hay muchas fórmulas establecidas. Aquí en España tenemos este sistema de revalorización conforme al IPC que yo creo que es perfectamente viable para todos.

–La aprobación del decreto ha generado disputas políticas, ¿qué opinión le merece?

–Todas las plataformas de jubilados y pensionistas creemos que el sistema de pensiones debe estar blindado en la Constitución. Queremos que, gobierne quien gobierne, no tengamos que andar sufriendo vaivenes de tipo político. Para nosotros es importante que las pensiones salgan de la lucha política y se mantengan al margen.

–UGT y CC OO se manifestaron ayer por las pensiones contra la oposición. ¿Es razonable?

–Una manifestación que yo no entendía antes ni la entiendo ahora. Organizar una movilización en contra de la oposición al Gobierno creo que no tiene ningún sentido. Sea el gobierno que sea, los sindicatos tienen que estar para reivindicar, no para estar protestando por un tema político u otro.

–Según dijeron, mantuvieron las protestas por desconfianza, ¿qué opina al respecto?

–¿Desconfianza? La única desconfianza que puede haber aquí es en contra del Gobierno de España. Los demás partidos estaban todos de acuerdo en subir las pensiones. ¿Desconfianza de qué? Yo esa manifestación (por la de ayer) no la entiendo.

–¿Cómo valora que el Gobierno haya aprobado el decreto gracias al apoyo de Junts?

–Todo lo que tenga que ser metido en la ley por influencia de los partidos nacionalistas me parece un verdadero disparate.