Fernando Leorza, de 71 años, se zambulló en el voluntariado hace ya casi nueve. El suyo no fue el trayecto habitual de dar el paso ... tras cesar en las obligaciones laborales ni tampoco la respuesta a una permanente llamada interior.

«Yo llevo jubilado, por desgracia, desde que tenía 34 años, por motivos de salud», se arranca para explicar que «la primera que me planteé esto fue por mi hijo, que me dijo 'Papá, ¿por qué no haces esto? Te apuntas y ayudas'. Esa fue la realidad, lo hice y me siento muy bien, estoy muy a gusto. Mi cabeza está activa y me siento de maravilla, así que esta podríamos decir que es una cooperación egoísta porque ayudo, pero a mí me viene muy bien».

Fernando se dedica sobre todo al acompañamiento de personas mayores a las que visita en sus domicilios. «Soy una especie de comodín, yo hago lo que sea en Cruz Roja, pero lo que más hago es eso, el estar con personas mayores, que yo también lo soy, ¿eh?», concreta, para admitir que se «crea un gran vínculo con ellas y con las familias, porque normalmente muchas de estas personas están en soledad o sufren alzheimer, que también padecen los familiares. Se crean unos lazos muy especiales».

«Visito a 17 o 18 personas en sus casas, les llevo trabajos, como buscar las diferencias en unos dibujos y tareas de ese estilo y en esos ratitos aprovechas también para hablar con ellos, sobre todo para escucharles, y te tienen como a uno más de su familia».

A Fernando Leorza le gustaría hacer aún más por Cruz Roja –«Esto es una gran familia», asevera rotundo– y por el prójimo, pero su propia salud no se lo permite. «El voluntariado te da muchas satisfacciones, es una gozada de verdad, pero también hay momentos en los que lo pasas mal, porque hay personas con las que llevas ya mucho tiempo y les ha tocado el marcharse. Cuando toca eso duele, claro, muchísimo».