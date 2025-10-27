La Rioja ya ha administrado 37.234 dosis contra la gripe La consejera María Martín anima a los sanitarios y a la población diana a vacunarse como «un acto de responsabilidad»

Víctor Soto Logroño Lunes, 27 de octubre 2025, 15:14 | Actualizado 16:08h.

Hace prácticamente un mes comenzó la campaña de vacunación contra la gripe, un virus que en otras comunidades ya ha aparecido de forma prematura, y al que desde la Consejería de Salud pretenden plantarle cara antes de que el frío recrudezca su expansión.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, maría Martín, ha explicado este lunes que en este primer tramo de la campaña ya se han administrado 37.234 personas, siguiendo un plan predefinido. Primero, en los colegios, en niños de 3 a 11 años, en los que se ha inmunizado a más de 8.000. Inmediatamente después, en residencias de mayores, donde se han administrado más de 2.000 dosis, y, de la mano, se está llevando a cabo la inoculación a mayores de 85 años, enfermos crónicos, inmunodeprimidos... Y también a personal sanitario. El ritmo de vacunación está siendo alto y supone un crecimiento del 10% respecto a las dosis administradas a estas alturas en 2024.

Pero desde la Administración, este lunes se ha pedido a los profesionales sanitarios que den ejemplo. Hasta ahora, 1.566 sanitarios se han pinchado contra el virus, casi uno de cada tres, pero la idea es ampliar mucho este porcentaje gracias a un punto fijo de vacunación o mediante un equipo itinerante de vacunación por las diferentes unidades y servicios. En Calahorra también se ha habilitado una consulta específica.

«Es un acto de responsabilidad, especialmente en personas que trabajan con pacientes vulnerables», ha explicado Martín. «Se trata de una prevención individual. Si se pasa la gripe, esta va a ser con una sintomatología menor. Se trata de no enfermar, pero también de no contagiar. Y además sirve para descongestionar el sistema sanitario», ha incidido el jefe de Medicina Intensiva, Adolfo Calvo.

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados de La Rioja, Eva Martínez Ochoa, ha recalcado la importancia de protegerse también para «mantener el sistema activo en una época de alta demanda asistencial», sin olvidar la importancia del trabajo con «población vulnerable».

La campaña denominada 'Más vale vacunar que curar' ya está puesta en marcha para el resto de grupos de riesgo y está recomendada a mayores de 60 años, embarazadas, personas inmunodeprimidas o profesionales que trabajan en granjas avícolas. En el caso del covid, la edad de la población diana se eleva hasta los 70 años.