La Rioja exige al Ministerio de Vivienda que mantenga su presupuesto en el nuevo plan nacional y no lo reduzca un 17%

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha reclamado este jueves a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ... mantenga «el mismo compromiso presupuestario que hasta ahora» en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de manera que dé marcha atrás «en su intención de reducir en un 17% la aportación económica que ha mantenido en el actual Plan 2022-2025».

La propuesta ministerial «rompe el consenso histórico en materia de cofinanciación», sostienen desde el Ejecutivo regional, «trasladando la carga presupuestaria que dejaría de aportar el Gobierno de España a las comunidades autónomas». Aunque La Rioja, en palabras de Osés, está dispuesta a «movilizar en este Plan más recursos para facilitar el acceso de los riojanos a la vivienda», pero «sin que se modifiquen los criterios de reparto», ha matizado el consejero.

En la reunión, en la que han participado representantes de todas las comunidades, Daniel Osés ha reivindicado flexibilidad en la distribución de los fondos después de que el Ministerio haya planteado que el 40% de los mismos se destinen al incremento del parque público, un 30% para actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana y otro 30% para ayudas al acceso a la vivienda y emancipación. La Rioja se ha opuesto a la «rigidez de estos criterios de reparto» y ha solicitado que puedan aplicarse en función de las necesidades y de las nuevas realidades de La Rioja en cada momento, más aún teniendo en cuenta que la vigencia del nuevo plan se extenderá cinco años, uno más que el todavía vigente.

VPO y descalificación

Asimismo, el consejero ha advertido de que la declaración de la calificación permanente de las promociones protegidas que se construyan desde la iniciativa privada, una de las medidas que recoge el Plan 2026-2030, «puede desincentivar la necesaria implicación del sector en el incremento real y eficaz de la oferta de vivienda».

El Ejecutivo central también propone obligar a los arrendadores a depositar la fianza del contrato de alquiler en las comunidades autónomas, así como crear un registro de depósitos de fianza en el plazo de un año. Esto supone «añadir más carga burocrática a la administración regional», lo que «merma la agilidad en la prestación de los servicios y más obligaciones para los propietarios, desincentivando así la oferta del alquiler».

.