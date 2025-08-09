La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores Las zonas afectadas son las provincias de Huesca, Lleida, Burgos, Soria y La Rioja

Imagen de archivo de la crecida de un cauce en Ribafrecha, La Rioja.

La Rioja Sábado, 9 de agosto 2025, 12:56

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en las provincias de Burgos, Soria, La Rioja, Huesca y Lleida. Una notificación que llega como consecuencia de los avisos amarillos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por lluvias intensas de al menos 15 litros por metro cuadrado en una hora, ha informado el organismo regulador.

El aviso por lluvias intensas y las probables crecidas súbitas afectaría al Pirineo y Prepirineo oscense, la depresión central de Lleida y las Ibéricas riojana, burgalesa y soriana.

La CHE ha recomendado a la ciudadanía que esté atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), del SAIH Ebro y del CHEbro. A ello han sumado la necesidad de seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.