Palacio de Justicia de Navarra, en una imagen de archivo. EFE

Condenan a un riojano a tres años de prisión por traficar con cocaína en Navarra

El acusado también tendrá que hacer frente a una multa de 4.000 euros tras ser detenido en Tierra Estella con 49,97 gramos de esta droga destinados al tráfico a terceras personas

La Rioja

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:42

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a tres años de prisión y a 4.000 euros de multa a un vecino de una localidad riojana que fue detenido en Tierra Estella con 49,97 gramos de cocaína destinados al tráfico a terceras personas.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, son constitutivos de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud con la concurrencia de la atenuante de drogadicción.

Sobre las 18.20 horas del 10 de octubre de 2024, el procesado conducía un vehículo por la carretera NA-6540. Llevaba, según consta en la resolución judicial, «una bolsa escondida entre sus prendas» con la mencionada cantidad de cocaína. En el momento de cometer los hechos, el acusado tenía «un consumo de estupefacientes que limitaba sin anular sus capacidades intelectivas y volitivas».

Con anterioridad al juicio, celebrado el pasado 8 de octubre, el fiscal solicitaba una condena de 4 años de prisión, que tras el pacto con la defensa rebajó a 3 al estimar en su conducta la circunstancia atenuante analógica de toxicomanía.

En la sentencia, que es firme, la Sección Primera de la Audiencia Provincial acuerda la suspensión de la pena de prisión por un plazo de 3 años a condición de que el condenado no delinca durante este periodo y continúe con el tratamiento rehabilitador de la drogodependencia que actualmente sigue en la Asociación Riojana de Ayuda.

