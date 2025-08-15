LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen del Hospital San Pedro, en Logroño. Justo Rodríguez

Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano

La paciente, de 45 años, se sometió a una cirugía para extirparle un mioma en el hospital San Pedro y salió con lesiones en la uretra

C. N.

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:13

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha condenado al Servicio Riojano de Salud (Seris) a abonarle 58.595,43 euros a una ... mujer, de 45 años, por los daños que sufrió durante una operación programada a cargo del servicio de Ginecología para extirparle un mioma.

