Fachada del Palacio de Justicia de La Rioja. JUSTO RODRÍGUEZ

El TSJR concede la incapacidad a una mujer con cáncer y depresión

El tribunal considera que el estado físico y neurológico de la paciente «no es compatible con ningún desempeño laboral»

La Rioja

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:59

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha confirmado la incapacidad absoluta a una administrativa de bodega de 43 años con cáncer de mama y episodios depresivos. La mujer, según detalla la sentencia, tendrá derecho a percibir una prestación equivalente al 100% de su base reguladora y su situación se revisará en un plazo de dos años.

De acuerdo con el fallo judicial, las principales secuelas derivadas del tratamiento del cáncer de mama grado IV (intervención quirúrgica, quimioterapia y radioterapia con mastectomía izquierda y linfadenectomía axilar) le han provocado dolor y limitación en la movilidad del hombro. Además, la resolución de instancia valoró que presentaba un «episodio depresivo moderado» y que el tratamiento de quimioterapia y radioterapia había derivado en un diagnóstico de fibromialgia y dolor crónico generalizado, «patologías muy limitantes».

Ahora, la Sala alega que «se concluye sin esfuerzo argumentativo especial que la demandante es tributaria de una incapacidad permanente absoluta». «No puede dejar de reconocerse tal grado a quien presenta como patologías y limitaciones las siguientes: cáncer de mama grado IV, intervención quirúrgica, quimioterapia, radioterapia, con mastectomía izquierda, linfadenectomía axilar y deterioro cognitivo moderado».

La mujer, apunta la sentencia, está en seguimiento en la unidad de salud mental por un episodio depresivo moderado, dificultades de concentración y atención, dificultad para el autocontrol y «percepción de ser una carga y deseo pasivo de morir». Por tanto, concluye el fallo judicial, su estado «no es compatible con ningún desempeño laboral».

