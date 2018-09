«La comunicación política es un servicio público, una obligación con el ciudadano» Roberto Rodríguez, con el 'Oscar' de la comunicación política. / JUAN MARÍN «Hay asesores que ayudaron a ganar elecciones a políticos con pocas opciones, pero también hay mucho mito y se exageran los méritos de alguno de ellos», sostiene el periodista Roberto Rodríguez Periodista LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 4 septiembre 2018, 00:05

Roberto Rodríguez Andrés (Logroño, 1974) aún busca dónde colocar el 'Oscar' que recibió hace unas semanas en la Universidad de Georgetown (Washington D.C.). Brilla como los del Dolby Theatre de Hollywood pero el suyo, que en realidad se llama 'Napolitan Victory Award', reconoce su excelencia como docente y formador en comunicación política. A caballo entre Madrid, Berceo y Torrecilla por cuestiones estivales, ayer regresó más de 20 años después a la redacción de Diario LA RIOJA, en la que hizo sus primeras prácticas como periodista. Antes fue recibido por la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui.

- Se ha convertido en uno de los referentes globales en formación sobre comunicación política.

- Estoy muy contento ya que es el reconocimiento a una pasión. La docencia no es mi trabajo principal, pero desde que terminé la carrera y la tesis doctoral he estado vinculado a la universidad dando clases en másteres y postgrados, sobre todo en las de Navarra y Comillas. Es una pasión y que reconozcan ese trabajo me hace más ilusión. Desde hace más de 20 años he trabajado con más de 3.000 alumnos y muchos son hoy consultores políticos de referencia nacional e internacional.



- Docente en diferentes universidades, director de comunicación en Amavir, socio de MAS Consulting Group... ¿Con qué se queda?

- Sería difícil. Mi trabajo principal es la dirección de comunicación de Amavir, algo que me tiene atrapado desde hace once años y la docencia y la comunicación política son mis pasiones. Tendría difícil elegir. Afortunadamente puedo compatibilizar todo y me encanta.

- Como consultor político que es, ¿qué papel puede jugar esa figura a la hora de ganar unas elecciones?

- Es muy importante. Hay asesores que han ayudado a ganar elecciones a políticos que tenían pocas posibilidades de ganar. También hay mucho mito y se exageran los méritos de alguno de ellos. Su papel fundamental es ayudar al político a saber qué temas son más importantes, qué se está debatiendo, ayudando en políticas de comunicación, de organización... Pero un consultor está para guiar al político en qué es lo que tiene que comunicar y cómo comunicarlo. No debe marcar la política ni las promesas.

- ¿Cómo comunican nuestros políticos?

- Se han dado pasos muy importantes en los últimos años pasando de una comunicación muy improvisada, basada en la relación cordial del periodista y el político, hacia la profesionalización. Ahora todas las instituciones tienen personal de comunicación y eso es muy positivo para las instituciones y para los ciudadanos ya que la comunicación política está para ayudar al político a comunicar mejor sus mensajes al ciudadano, para que estén mejor informados. Eso es muy positivo pese a que en ocasiones se ve de forma crítica el hecho de contratar un asesor de marketing o de comunicación. Es positivo porque se logra una mejor comunicación con el ciudadano.

- ¿Y cree que han asumido ya la importancia de ser transparentes?

- La regla principal de la transparencia es la comunicación. Tenemos que ser transparentes con los ciudadanos, porque lo están demandando y la mejor forma de serlo es comunicar. Un político tiene que hacer cosas y comunicarlas. Hasta hace poco solo se acordaban de comunicar en campaña electoral, pero debe ser continua, informar continuamente al ciudadano a través de cualquier herramienta. Me encanta, en los pueblos pequeños, ver los bandos que se cuelgan. Siguen existiendo y son, también, una herramienta de comunicación fundamental.

- En ocasiones esa comunicación raya lo propagandístico.

- Esa es una de las críticas que en ocasiones se hace al consultor político. Debe transmitir una buena imagen del gobierno para el que trabaja pero sin olvidar que hay un componente de servicio público, que la comunicación es una obligación de los políticos con los ciudadanos. Hay que ser transparente en los temas que salen bien, sí, pero también en los que salen mal.

- ¿Algún ejemplo de buena gestión comunicativa?

- Sería difícil elegir uno. Cada gobierno tiene cosas buenas y malas. Todos han ido mejorando en su comunicación. Quizá en ocasiones el político se deja llevar más por los titulares y salir bien en los sondeos que por la parte de servicio público que implica y en eso hay que seguir trabajando. Hay que abogar por la profesionalización de la comunicación política. Me da pena ver que las administraciones tienen periodistas contratados a dedo que duran lo que dura el político. Cualquier funcionario trabaja con uno y otro gobierno y un periodista también puede hacerlo al servicio de la comunicación de la institución. No nos hemos concienciado de la importancia que tiene crear esas estructuras fijas.