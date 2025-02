Los ciudadanos «somos solo números para la administración»

La Rioja Logroño Martes, 11 de febrero 2025, 10:27 Comenta Compartir

Sobre dueños de perros en Alberite

Nuestra primera lectora de hoy, vecina de Alberite, cuenta que tiene perros y sale a pasear con ellos con la preceptiva botella de agua y bolsa para recoger sus excrementos. Pero, añade ella, «ha venido gente que no hace más que dejar porquería por todas partes y nos perjudica a todos los que sí cumplimos. Me encuentro por ahí con gente que no lleva ni el agua». Para ella, los alguaciles o quien corresponda deberían estar pendientes, a la vez que recomienda a estas personas «que se eduquen porque hay que ser bien guarro para que defeque el perro en la calle y dejarlo ahí tirado y, además, ello incide en los demás».

Una ceremonia más de política que de cine

Ángel nos telefonea porque la ceremonia de entrega de los premios Goya no le resultó una fiesta del cine sino otra cosa. «Me pareció más un mitin. Debió ser sobre cine y no de política».

«Solo números para la Administración»

Señala el siguiente lector que, para la Administración, los vecinos solo «somos números y estamos desamparados. Nos pone unas figuras decorativas para hacernos ver que estamos protegidos pero solo sirven para hacer estadísticas», inicia antes de proseguir: «Este es el caso de los defensores del paciente, del profesor, del lector, del cliente, del consumidor, del pueblo... no nos defienden en absoluto, pero cobran por una labor casi inútil. También se pueden poner denuncias administrativas: tú denuncias porque te han maltratado y timado, no te enteras del veredicto ni de la sanción. Tú denuncias y ella cobra. El resultado es el mismo y presumen de protegerte y ampararte».

Sobre las matrículas de los universitarios

Rubén quiere recordar al presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, «cuándo va a sacar las instrucciones para cobrar las matrículas de los universitarios» que anunció.

Gracias al personal de emergencias

La lectora quiere dar las gracias a médicos, enfermeras... pero también a bomberos y policías locales. Ella explica que su suegra falleció a finales de enero, que los bomberos tuvieron que sacarla porque la camilla no cabía por la casa. Después todos la trataron con mucho cariño y la sacaron adelante hasta que finalmente murió en la UCI horas después, acompañada como estuvo en todo momento por estos profesionales, refiere. Muchas gracias», insiste.

«A trabajar en lo que sea»

Un vecino de Nájera repasa la cifra de los 12.500 parados que hay en la región y, pese a ello, la falta mano de obra. Y concluye que «a esa gente hay que ponerla a trabajar en lo que sea hasta que salgo algo de lo suyo. Y si no quieren, que les quiten el paro. Y si amenazan en la empresa con que no van a trabajar, que haya unos inspectores para si es verdad. Vete a trabajar donde haya trabajo y no que coman de las ayudas de los demás, que los demás estamos hartos de trabajar. Que vayan a ganar el jornal, que ya está bien, hombre».

Bien por la labor de los barrenderos

Alberto madrugó ayer y a eso de las seis y media, aún de noche y lloviendo, vio en la calle a un barrendero que retiraba papel por papel con sumo cuidado, relata. Y pensó en «lo poco que valoramos esta profesión y lo necesaria que es para tener una ciudad digna y limpia», así como en «cuántas veces tiramos cosas a la calle o los dueños de los perros que no recogen... Deberíamos ser más conscientes para ayudar a estas personas. Mi agradecimiento a todos los barrenderos de Logroño».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Una calle de Alberite destrozada por los camiones de una obra

Ampliar

Los vecinos de la calle Sotillo de Alberite están sufriendo las consecuencias del continuo paso de camiones de obra que han generado numerosos agujeros. Además, cuando llueve es un barrizal, como se ve en la fotografía que remite un lector. Para ellos es la única vía de acceso a sus casas, pero los camiones podrían llegar por caminos alternativos a los trabajos de canalización del Iregua.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.