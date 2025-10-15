Las citas en Atención Primaria, en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este miércoles en los permisos de paternidad y maternidad y en los precios de los parkings, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

«Enhorabuena» a la Banda de Logroño

Empezamos hoy el Teléfono del Lector con buen tono. Carmen, que dice hablar en nombre de un grupo de personas que acuden asiduamente a los conciertos de la Banda de Música de Logroño, expresa su «más sincera enhorabuena» a todo lo que hace la agrupación musical. «Son una maravilla, el concierto de la Hispanidad ha sido maravilloso y son el orgullo de Logroño», exclama.

Problema técnico en el Teléfono del Lector

Otro lector lamenta que no se haya publicado en esta sección un agradecimiento a un sacerdote tras un sermón reciente en la concatedral de La Redonda. Informamos al lector de que hemos tenido problemas técnicos en la recepción de mensajes durante los pasados días y algunas de las llamadas no han quedado reflejadas en nuestro sistema. Pedimos disculpas desde estas líneas y las hacemos extensivas a otros lectores que hayan podido sufrir el mismo inconveniente.

«No veo la mejora que dice el alcalde Escobar»

Otra vecina de Logroño manifiesta su sorpresa por las declaraciones del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en las que afirma que la ciudad ha mejorado durante su mandato. «Yo veo –asegura– una ciudad cada vez más sucia, con más ruido, calles mal pavimentadas, jardines descuidados, incluso en El Espolón». La mujer considera que el regidor «debe pasear poco por Logroño para decir eso».

La citas en Primaria, cada vez más tarde

Seguimos en la capital con otra comunicante que dice estar indignada «porque no sé cómo estamos permitiendo que se desmantele el sistema público de salud». Según dice, «no es normal que llames al médico de Atención Primaria y te den cita para un mes más tarde porque tiene jornada parcial o que te den cita para veinte días después si no tiene reducción de jornada». Y se queja también de que «no sea posible hablar con el centro de salud para una urgencia como puede ser una infección de orina». Y concluye: «No tengo palabras para expresar mi indignación».

Retrasos en el pago de permisos para padres

De forma breve y sucinta se expresa otra vecina de la capital para dejar su mensaje en tres frases: «Me gustaría saber por qué la Seguridad Social no paga desde septiembre los permisos de paternidad y maternidad. Además, no te permiten ninguna queja. Hablas siempre con un robot que te remite a varios días de demora».

Parking «caro» en El Espolón

La siguiente crítica nos llega desde un vecino de Calahorra que se queja del «incremento» de precios en el parking de El Espolón. Según dice, le salió «a tres euros la hora» cuando antes de San Mateo le cobraban bastante menos.

Perros sueltos en el parque San Miguel

«En los últimos días, paseo cuando empieza a anochecer por el parque San Miguel y me he llevado más de un susto por culpa de los perros sueltos», se queja una lectora. «Quien no quiera atarlos, que los lleve al espacio habilitado para ello».

... y La Guindilla Paneles informativos de los autobuses que «no funcionan»

Un usuario del autobús urbano de Logroño nos envía esta imagen para avisar de que hay varios paneles informativos de la llegada de los autobuses que «están estropeados y no funcionan». Entre ellos, apunta, se encuentran el de Muro de Cervantes y el de Torre de Logroño, que «están averiados desde antes de fiestas». Ante esta situación pide que ya de paso «revisen todos».

