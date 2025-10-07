Más de 30 centros educativos de La Rioja crearán Espacios por Palestina y convocan una concentración para este miércoles En algunos se escribirán los nombres de los niños que han sido asesinados por Israel y en otros se instalarán mesas y sillas en recuerdo a todos los escolares que no pueden ir a clase en Gaza

Los centros educativos de La Rioja crearán este miércoles, 8 de octubre, 'Espacios por Palestina' para recordar a los niños de Gaza, tanto a los que no podrán empezar las clases porque les han destruído sus escuelas como a aquellos que han sido asesinados.

La iniciativa, que culminará con una concentración a las 19.00 horas en el Paseo del Espolón, ha sido secundada ya por más de treinta centros de toda La Rioja y de todos los niveles educativos, aunque es un número que va creciendo, según informa Europa Press.

El portavoz de Educación por Palestina La Rioja, Rubén Ladrera, docente de uno de los centros que se ha sumado a la inicativa, ha explicado que cada colegio, o instituto, desarrollará una acción concreta dentro de estos Espacios por Palestina. En algunos se escribirán los nombres de los niños que han sido asesinados por Israel y en otros se instalarán mesas y sillas en recuerdo a todos los escolares que no pueden ir a clase en Gaza. Algunos centros regalarán sandías en representación de la resistencia palestina (dado que representan los colores de su bandera) y en alguno se plantará un olivo.

Además, se ha redactado un comunicado, que se leerá en la concentración prevista para la tarde y, cada centro, decidirá el momento en el que, a lo largo de la mañana, se leerá.