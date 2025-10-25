La central de esterilización del San Pedro, garantía de seguridad y ahorro energético La unidad, con un coste de 2,9 millones, presta servicio a 24 quirófanos, plantas y consultas y ha reducido en el 19% los consumos de energía

La entrada en funcionamiento de la nueva central de esterilización del Hospital San Pedro, además de mejorar el sistema de trazabilidad para la seguridad del paciente, ha logrado una reducción media del 19% en el consumo energético y la optimización de los recursos hídricos.

El gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris), Luis Ángel González; y el director de Gestión Económica y Servicios Generales, Eduardo Dulce, visitaron ayer las nuevas instalaciones, que han supuesto una inversión de casi 2,9 millones de euros.

Este departamento se encarga de la eliminación completa de cualquier forma de vida microbiana a través de procesos físicos o químicos; y trabaja con los más exigentes estándares de calidad.

«Esta renovación ha permitido la conexión total de todos los nuevos equipos de esterilización y procesamiento al sistema informático de trazabilidad, una integración automatizada que es fundamental, ya que registra de forma inmediata y sin errores todos los parámetros críticos del ciclo de esterilización, como el tiempo, la temperatura y la presión, con lo que se asegura una óptima calidad en cada proceso y la máxima seguridad para el paciente», señaló González, quien también resaltó «el impacto significativo y cuantificable en la eficiencia energética».

La central provee de material estéril a los 24 quirófanos del San Pedro y al Carpa, a las plantas de hospitalización, a servicios centrales tanto del hospital como del Cibir y del Carpa, a las consultas externas, a los centros de salud de Logroño y su entorno que lo requieren, al Hospital de La Rioja, al Centro de Salud Mental de Albelda y a ambulancias y servicio 061. Con 26 profesionales –1 supervisora, 3 enfermeras y 22 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería– el departamento efectuó el pasado año 13.389 ciclos de lavado de instrumental y 8.412 ciclos de esterilización en las autoclaves de vapor; y empaquetó 140.460 paquetes esterilizados y 51.186 piezas individuales.