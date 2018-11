Ceniceros: «El PSOE trata de abrir un debate estéril y crear problemas donde no los hay» Ceniceros ha visitado hoy la empresa Arisa. / G.R. José Ignacio Ceniceros pide al PSOE que explique qué pretende con esta reforma del artículo del Estatuto PILAR HIDALGO Lunes, 12 noviembre 2018, 13:38

«Es un debate estéril en el que los riojanos no están interesados, que crea problemas donde no los hay», ha declarado hoy el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, que ha añadido que el español «es una de nuestras señas de identidad y el euskera no tiene nada que ver ni con el acervo cultural e histórico ni de La Rioja ni de los riojanos»

Para Ceniceros «los valores de los riojanos no se pueden cambiar de la noche a la mañana a golpe de una reforma de un estatuto», así que el PSOE «tendrá que contarnos qué pretende con la reforma de este artículo y explicarnos esta propuesta con la que creo que pretenden retrasar la reforma del Estatuto o, incluso, que no se pueda llevar a cabo».

El presidente, que ha hecho estas declaraciones en la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Nidec Arisa, ubicada en Navarrete y dedicada a la fabricación de prensas para la industria.

Labor de la Fundación San Millán y Cilengua

El presidente ha apostillado que «desde el Gobierno de La Rioja estamos muy satisfechos con la labor que está realizado tanto la Fundación San Millán, como Cilengua para potenciar el español como una lengua de unión entre más de 500 millones de hispanohablantes, así que el PP no va a apoyar esta propuesta».