El día que Ceniceros apareció en The Guardian

Desde el anterior Ejecutivo regional niegan la mayor pero para el diario británico The Guardian, la entrevista con el entonces presidente regional, José Ignacio Ceniceros, publicada el 2 de marzo del 2016 era publicidad. Cuando se intenta acceder al enlace que redirige a su contenido, la respuesta no deja lugar a dudas: «Lo sentimos, la página que estás buscando ha sido eliminada. Esto se debe a que el contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante. La política de Guardian News and Media es eliminar el contenido pagado al final de estos acuerdos. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestras pautas de contenido comercial».

El diario El Economista, después de adelantar este martes que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, había pagado 43.000 euros por una entrevista publicada, también en el 2016, por el rotativo británico, amplió este jueves la relación de dirigentes políticos que presuntamente habrían contratado con The Report Company –una firma que elabora contenidos para diferentes clientes– la publicación de una entrevista en la web del medio inglés. Además de Puig, incluían a José Ignacio Ceniceros, a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, la de Baleares, Francina Armengol, y el expresidente de Canarias Fernando Clavijo.

Desde el Partido Popular negaron en la tarde de este jueves que el anterior Ejecutivo completara pago alguno por la entrevista que apareció en la web de The Guardian. «Se nos solicitó una entrevista y se gestionó como se hacía con cualquier otra», explicaron fuentes populares antes de señalar que, en todo caso, el tono y el fondo de la entrevista de Ceniceros dista mucho de la de Ximo Puig. «No se ha hecho ningún pago por dicha entrevista. Ni a través de la Consejería de Presidencia ni a través de la Fundación Rioja Turismo ni ninguna otra entidad», inciden recordando que todos los contratos gestionados por el anterior Ejecutivo están publicados en la web de Transparencia del Ejecutivo regional. En dicha web no aparece ninguna relación contractual con The Report Company.

Según el relato de hechos trasladado por fuentes populares, meses después de realizar y publicar aquella entrevista a Ceniceros en la web de The Guardian, dos miembros de la empresa de contenidos se reunieron con representantes del Ejecutivo regional y les presentaron alguno de los suplementos que habían hecho con anterioridad tanto para la Comunidad Valenciana como para el País Vasco ofreciendo sus servicios para desarrollar en La Rioja una estrategia similar que podría salir publicada en medios como The Guardian y The Washington Post (Estados Unidos). Desde el anterior Ejecutivo, «se rechazó» esa opción.

«En ese momento el Ejecutivo estaba en pleno proceso de elaboración del programa de internacionalización de La Rioja y se decidió no trabajar con esta empresa», completan al tiempo que recuerdan que en el 2016 se contrajo sustancialmente la partida publicitaria centrándola principalmente en medios regionales.