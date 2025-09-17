LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pedro Javier Antolín en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

CC OO Enseñanza exige una nueva orden de interinidades en La Rioja

La plataforma reclama mejoras y advierte que, de no producirse, convocarán movilizaciones en busca de un sistema educativo público de mayor calidad

La Rioja

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:46

La Federación de Enseñanza de CC OO La Rioja ha comenzado el curso escolar reclamando la modificación de la orden de interinidades, denunciando que se ofrezcan jornadas a un tercio de obligada participación. En declaraciones recogidas por Europa Press, la plataforma asegura que faltan 31 docentes en las aulas, muchos a jornadas parciales, y que ya hay treinta listas de interinos agotadas. El secretario general de la Federación, Pedro Javier Antolín, ha pedido al consejero de Educación, Alberto Galiana, «una apuesta real por la escuela pública y un cambio de políticas»; de no ser así, ha advertido de movilizaciones que agrupen a toda la comunidad educativa.

El sindicato exige un plan de infraestructuras educativas, la negociación de normativa pendiente, mejoras laborales y salariales para el profesorado, el aumento de la inversión educativa hasta el 7% del PIB y la desprivatización del sistema. Critican que no se creen aulas de 0 a 3 años en centros públicos, especialmente en Logroño, el rechazo de fondos estatales para nuevos ciclos de FP, la falta de construcción de los centros integrados de Calahorra y Lardero y el uso de 2,1 millones para el cheque bachillerato privado, así como la autorización a la universidad privada para impartir grados y másteres. Consideran especialmente grave el gasto de 74 millones de euros en conciertos educativos para los próximos cinco años.

CC OO rechaza la contratación de casi 500 docentes el mismo día de la incorporación del alumnado, lo que altera el inicio de curso y genera incertidumbre. Reclaman una nueva orden de interinidades que ofrezca al menos medias jornadas, sin obligación de aceptarlas, y que alargue los nombramientos a julio y agosto para quienes hayan trabajado 165 días. También piden un complemento salarial equiparador para el profesorado de FP no integrado en A1 y la integración de todos los cuerpos docentes en dicho grupo.

En cuanto a la legislación pendiente, urgen a publicar los decretos que desarrollen la Ley de FP de 2022, regular las comisiones de servicio y construir un nuevo instituto en Logroño. Exigen cocinas 'in situ' en comedores escolares con personal propio de la CAR, más medios y profesionales para los equipos de orientación y que los programas PROA (Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo) realicen con docentes públicos, sin externalización.

