CC OO denuncia que La Rioja no ha completado el dispositivo regional de bomberos forestales El sindicato apunta que mientras otras regiones han enviado medios para colaborar en la extinción de los incendios forestales, la comunidad riojana «se queda al margen»

EFE Jueves, 21 de agosto 2025, 14:37 Comenta Compartir

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de La Rioja ha denunciado este jueves la «inacción» de la Dirección General de Medio Natural que, «por primera vez», «no ha completado el dispositivo regional de bomberos forestales», «poniendo en riesgo los montes y a los profesionales que trabajan en primera línea».

El sindicato, a través de una nota de prensa, ha apuntado que es «vergonzoso que en un contexto en el que se hace más necesaria que nunca la cooperación entre territorios, nuestra comunidad no haya podido prestar ayuda a otras autonomías que lo están pasando mal». «No solo es una cuestión de responsabilidad ambiental, sino de solidaridad institucional», ha recalcado.

De hecho, en pleno mes de agosto y con una oleada de incendios asolando media España, CC OO «siguen sin cubrirse numerosas carencias estructurales». Entre ellas se encuentran las bajas de larga duración, los permisos de paternidad, las excedencias y otras ausencias previsibles que se arrastran desde hace meses, pero «lejos de solucionarse, la situación se ha normalizado como si el dispositivo pudiera funcionar a medio gas sin consecuencias».

Por ello, ha asegurado que «la precariedad no es puntual, es estructural», de modo que esta falta de personal repercute de manera directa en la operatividad del servicio, en la seguridad de las brigadas, y en la capacidad de respuesta ante emergencias.

Además, ha alertado de que «la escasa voluntad de parte del personal técnico que realiza las guardias, muchos de los cuales evitan implicarse más allá de lo estrictamente necesario, agrava aún más la situación, generando un sistema disfuncional que se sostiene más por la vocación del personal operativo, que por una buena planificación institucional».

Esta situación sitúa a La Rioja «en una posición lamentable frente al resto de comunidades», ha insistido este sindicato. Así, ha añadido, «mientras otras regiones, con dispositivos completos y coordinados, han enviado medios materiales y humanos para colaborar en la extinción de los incendios forestales que están arrasando territorios vecinos, La Rioja se queda al margen».

Esta falta de colaboración no se debe a la falta de recursos, ha matizado, sino a «una gestión ineficaz que impide movilizarlos». Por ello, ha exigido a la Dirección General de Medio Natural que actúe de forma inmediata para completar el dispositivo antiincendios, cubrir las plazas vacantes, reforzar las guardias técnicas y garantizar la operatividad de todo el sistema.

«No podemos permitirnos seguir improvisando, ni dejar pasar otro verano sin una respuesta seria ante la emergencia climática y forestal que vivimos. Porque proteger nuestros montes es también proteger a las personas que los cuidan», ha concluido.