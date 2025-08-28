CC OO critica el decreto sobre personal y ratios en las residencias riojanas: «Supone un retroceso» El sindicato advierte de que su contenido supone una merma en la calidad asistencial a las personas mayores al permitir ratios «por debajo de los mínimos obligatorios estatales»

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO en La Rioja ha denunciado este jueves el contenido del reciente decreto 12/2025 sobre personal y ratios en residencias riojanas. Su imposición, según el sindicato, supone «un retroceso en los derechos y en la calidad asistencial» a los mayores en estos centros «al permitir ratios de personal por debajo de los mínimos obligatorios estatales».

El sindicato ha apuntado que el decreto nacional establece una ratio mínima de 0,35 profesionales por residente en el ámbito de personal gerocultor para 2025, este índice desciende hasta el 0,31 en La Rioja para todos los años, lo que «supone una rebaja injustificada de los estándares de atención». Ante esta situación, han exigido «la equiparación de mínimos al decreto estatal, porque reducir el personal significa reducir cuidados».

CC OO, además, ha denunciado que la comunidad riojana «se sitúa a la cola del país en exigencia y protección a las personas mayores y sus profesionales, ya que es la única comunidad que recorta por debajo de los mínimos que fija la ley estatal». El decreto, «lejos de solucionar el grave problema de falta de personal, lo agrava, al permitir menos personal por residente de lo que exige el Estado, condenando a las plantillas –ya sobrecargadas y precarizadas, en su mayoría mujeres– a doblar turnos y soportar condiciones precarias»

El sindicato también rechaza el artículo que permite desviar las responsabilidades sanitarias desde las residencias hacia el Seris en los casos en los que los centros carezcan de personal médico o de enfermería. Esta medida implica «una sobrecarga al sistema público y una renuncia a garantizar una atención sanitaria digna dentro de las propias residencias».

Otro de los puntos más controvertidos, según CC OO, es la flexibilización en los requisitos de contratación de personal, que «permite sustituir a profesionales titulados por personas trabajadoras de otras categorías, bajo el argumento de la dificultad de contratación. Esto normaliza la falta de cualificación en puestos que deberían estar garantizados como un derecho mínimo, afectando directamente a la calidad del servicio».

«Desde FSS-CC OO de La Rioja denunciamos la aplicación de estas medidas, que representan un claro retroceso en la calidad de los cuidados que reciben las personas mayores de nuestra comunidad. Es un decreto que vulnera la norma, los derechos y la dignidad«.

El sindicato, junto a otras plataformas y agrupaciones, ya presentaron alegaciones al texto y reclamaron la correción de estos puntos, pero solo se aceptaron «meros ajustes formales y se ignoraron completamente las demandas esenciales que buscaban elevar los estándares de atención y cuidado», por lo que han exigido su «inmediata anulación» y la recuperación de los mínimos que «marca la legislación estatal». «El sindicato no permitirá que los derechos de las personas trabajadoras y de los mayores se pisoteen para beneficiar a quienes quieren ahorrar en costes laborales a costa de la salud, la seguridad y el bienestar de toda la sociedad riojana».