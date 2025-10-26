El casco antiguo de Calahorra, entre las zonas más pobres de todo el país Las áreas de construcción reciente lideran la riqueza en otras localidades riojanas frente a centros urbanos más humildes

Sergio Martínez Logroño Domingo, 26 de octubre 2025, 08:22

El tamaño de los municipios condiciona en buena medida las desigualdades que se aprecian en los mismos , y es que a mayor población, más posibilidades de que ambos extremos, ricos y pobres, se distancien como ocurre Logroño. Por ello, las diferencias en el análisis de renta por secciones censales que realiza el INE no es tan grandilocuente en otros municipios de nuestra región, si bien deja también conclusiones reseñables.

Una de ellas es apreciar cómo las áreas de nueva construcción elevan su riqueza muy por encima de los tradicionales centros urbanos. Otra, encontrar casos como el de Calahorra, cuyo casco antiguo se encuentra en el 2% de las secciones con mayor pobreza del país, con unos ingresos medios por habitante de entre 8.182 y 8.420 euros. A unas cuantas calles, el entorno del paseo del Mercadal duplica esta riqueza (16.671 euros).

El área metropolitana de la capital destaca a la hora de buscar los distritos acaudalados. En Lardero, las primeras urbanizaciones, pasadaLa Laboral, aglutinan el área más adinerada de la región fuera de la capital (22.658 euros por persona y 65.976 por hogar), seguida de las urbanizaciones entre avenida de Madrid y el camino de Alberite así como las viviendas del triángulo de la calle Nocedillo hacia al sur (18.668 euros). La entrada de Villamediana desde Logroño destaca en un municipio (18.779 euros per cápita) que vivió su propia expansión, mientras que en Alfaro contrasta la sección al sur de avenida de Zaragoza (17.277 euros), con los barrios norte (11.626). Igualmente, en Haro, las viviendas de la zona oeste, que aparecen a los lados de las avenidas Santo Domingo y San Millán, y las que pegan al río Tirón, concentran, de media, las rentas más altas de la ciudad.

