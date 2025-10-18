Más de 700 personas participan en Logroño en la prueba 'La salud mental: una carrera de fondo' En el evento, que ha contado con un ambiente festivo, familiar e inclusivo, se ha puesto de manifiesto la solidaridad de la sociedad riojana hacia las personas con problemas de salud mental

La Rioja Sábado, 18 de octubre 2025, 13:24 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

Más de 700 personas han participado este sábado en la décima edición de la carrera popular 'La salud mental: una carrera de fondo', organizada por la Asociación Salud Mental La Rioja. El evento, desarrollado en el parque de La Ribera de Logroño, ha contado con un ambiente festivo, familiar e inclusivo, en el que se ha puesto de manifiesto la solidaridad de la sociedad riojana hacia las personas con problemas de salud mental.

La jornada ha consistido en dos pruebas: la carrera infantil, destinada a menores de hasta 13 años con un recorrido de 1,5 kilómetros; y la carrera popular, de 5 kilómetros, para participantes a partir de 14 años. En la categoría masculina, el ganador ha sido Javier Durán, que se ha alzado con el primer puesto con un tiempo de 16 minutos y 27 segundos, seguido por Gerardo Aguilera, que ha parado el cronómetro en 18 minutos; y Gonzalo Edrosa, que ha completado el podio con 18 minutos y 14 segundos.

Miguel Peche Miguel Peche Miguel Peche Miguel Peche Miguel Peche 1 /

En la categoría femenina, la victoria ha sido para Reyes Moreno, con un registro de 19 minutos y 53 segundos; acompañada en el podio por Lucía Delgado, segunda con 20 minutos y 37 segundos; y Susana Arrúa, tercera con un tiempo de 20 minutos y 52 segundos.

En este evento deportivo y social, que se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, ha participado el el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra; la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sáinz; y la concejala de Infancia y Educación, Laura Rivas.