LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos participantes de la carrera popular 'La salud mental: una carrera de fondo'. Miguel Peche

Más de 700 personas participan en Logroño en la prueba 'La salud mental: una carrera de fondo'

En el evento, que ha contado con un ambiente festivo, familiar e inclusivo, se ha puesto de manifiesto la solidaridad de la sociedad riojana hacia las personas con problemas de salud mental

La Rioja

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:24

Comenta

Más de 700 personas han participado este sábado en la décima edición de la carrera popular 'La salud mental: una carrera de fondo', organizada por la Asociación Salud Mental La Rioja. El evento, desarrollado en el parque de La Ribera de Logroño, ha contado con un ambiente festivo, familiar e inclusivo, en el que se ha puesto de manifiesto la solidaridad de la sociedad riojana hacia las personas con problemas de salud mental.

La jornada ha consistido en dos pruebas: la carrera infantil, destinada a menores de hasta 13 años con un recorrido de 1,5 kilómetros; y la carrera popular, de 5 kilómetros, para participantes a partir de 14 años. En la categoría masculina, el ganador ha sido Javier Durán, que se ha alzado con el primer puesto con un tiempo de 16 minutos y 27 segundos, seguido por Gerardo Aguilera, que ha parado el cronómetro en 18 minutos; y Gonzalo Edrosa, que ha completado el podio con 18 minutos y 14 segundos.

Imagen de Galeria
Miguel Peche
Imagen de Galeria
Miguel Peche
Imagen de Galeria
Miguel Peche
Imagen de Galeria
Miguel Peche
Imagen de Galeria
Miguel Peche

1 /

En la categoría femenina, la victoria ha sido para Reyes Moreno, con un registro de 19 minutos y 53 segundos; acompañada en el podio por Lucía Delgado, segunda con 20 minutos y 37 segundos; y Susana Arrúa, tercera con un tiempo de 20 minutos y 52 segundos.

En este evento deportivo y social, que se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, ha participado el el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra; la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sáinz; y la concejala de Infancia y Educación, Laura Rivas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3 «La Rioja es un paraíso para mí, me ha dado sosiego y tranquilidad»
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  6. 6 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  7. 7

    La rebelión de las aulas
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  10. 10 Bicicletada infantil en Logroño a favor de los entornos escolares seguros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Más de 700 personas participan en Logroño en la prueba 'La salud mental: una carrera de fondo'

Más de 700 personas participan en Logroño en la prueba &#039;La salud mental: una carrera de fondo&#039;