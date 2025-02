Capellán exige que el criterio de la despoblación se incluya en la financiación autonómica

La enquistada reforma de la financiación autonómica amenaza con convertirse en uno de los grandes motivos de fricción de la temporada. El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha aprovechado esta mañana en el Parlamento la primera sesión plenaria del año para subrayar las posiciones ... de la comunidad autónoma. Capellán ha indicado que no admitirá una negociación que no contemple variables como la despoblación o el coste fijo de los servicios que se prestan a la población. En cualquier caso, ha advertido que en el futuro sistema debe figurar la «clausula statu quo», que garantice que «ninguna comunidad autónoma va a recibir una financiación infeior a la actual».

Capellán ha intervenido a propósito de una pregunta formulada por la portavoz popular, Cristina Maiso, que se ha referido a un documento remitido por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas que no contemplaba la variable de la despoblación. «Esta variable debe ser incluida en cualquier sistema de financiación autonómica. No aceptaremos ningún sistema que no la contemple. La Rioja es la cuarta comunidad que más sufre este problema en España y nuestro compromiso es con todos los riojanos, vivan donde vivan». El presidente hizo incluso una estimación de lo que perdería la comunidad autónoma si este criterio no se admitiese: «En el año 2022 La Rioja recibió un 0,89% del total, 1.322 millones. Si se excluyese este criterio, pasaría a percibir un 0,74%, lo que supondría peder entre 100 y 200 millones».

Tanto Maiso como Capellán han insistido en que la reforma de la financiación autónoma (cuyo modelo actual se pactó en 2009 y tenía que haber sido renovado hace diez años) no debería negociarse bilateralmente con algunas comunidades autónomas, como Cataluña, sino en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese foro, La Rioja no solo defenderá que se contemple la variable de la despoblación, sino también los costes fijos que suponen atender a una población exigua y dispersa: «Los costes de escala son mayores donde hay menos población; esa variable debe tener un peso importante en la ponderación», ha puntualizado el presidente, para quien la comunidad está infrafinanciada y necesita más dinero para sostener los servicios sanitarios y las leyes de dependencia, que ni siquiera estaban contempladas en el año 2009.

Con los trenes a vueltas

La sesión plenaria se ha abierto con una pregunta formulada por el portavoz socialista, Javier García, sobre la situación ferroviaria de la región. García reclamó una vez más la renovación del Pacto por las Infraestructuras firmado por los todas las fuerzas políticas en 2018, aunque señaló la importancia de las últimas inversiones anunciadas por el Ministerio. El nuevo secretario general del PSOE se refirió de manera expresa a la licitación, anunciada la pasada semana, de la renovación de la electrificación del tramo de ferrocarril convencional Miranda-Logroño, con un precio de 23,4 millones. «De esta manera -señala García- se mejorará la fiabilidad y capacidad de este tramo, dando un impulso a la modernización de la conexión ferroviaria de La Rioja».

El portavoz socialista añadió que esta nueva actuación se une a la construcción de la variante de Rincón de Soto y a la licitación del proyecto de alta velocidad entre Castejón y Logroño: «Es induduable que La Rioja, a pesar del déficit de infraestructuras que padece, sigue avanzando en materia ferroviaria. Por eso sería muy importante actualizar ahora ese Pacto por las Infraestructuras, cuando estamos pendientes de ese nuevo material rodante que mejorará nuestras conexiones con Madrid».

Capellán, sin embargo, ha negado que este sea el momento de volver a firmar un pacto que «ya está suscrito»: «Pactar lo ya pactado en este Parlamento con todos los grupos y con todos los agentes sociales no tiene sentido; lo que tiene sentido es presionar al Gobierno para que cumpla lo que ya está pactado». El presidente reprochó al líder de la oposición que ensalzara la «modernización» cuando los trenes acumulan retrasos y los usuarios hablan de «vergüenza e indignación».

«Lo que necesitamos hoy ya es un nuevo material rodante, moderno, que mejore las conexiones y no deje tirados a los usuarios; que nos permita llegar a Madrid por Calahorra en tres horas o menos. Debemos pedirle al Gobierno que cumpla sus promesas y La Rioja deje de ser la comunidad peor tratada», reclamó Capellán, que volvió pedir la declaración de OSP (Organización del Servicio Público) para el aeropuerto de Agoncillo.