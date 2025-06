Capellán asegura en TVR que sigue «esperando» que los nuevos trenes lleguen a La Rioja

Pío García Logroño Miércoles, 18 de junio 2025, 14:22 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

En plena tormenta política por los casos de corrupción en el Gobierno y en el PSOE, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha reafirmado ... en TVR su voluntad de seguir adelante «por su renque»: «No me gustan los cirios. La corrupción, venga del partido que venga, es repugnante. Eso creo que lo compartimos todos los españoles, pero yo voy a seguir por la línea que me he marcado. A todos los lugares, como a la conferencia de presidentes, voy con mi agenda, con lo que necesitan los riojanos».

Y en el primer lugar de esa agenda figura la mala conectividad de La Rioja «por carretera, tren y avión», una lacerante falta de infraestructuras que lastra el desarrollo de la comunidad. En este punto, Capellán aún dice esperar que el Ministerio cumpla su palabra y coloque en la línea férrea Logroño-Madrid los nuevos Talgo S107 que permitirían reducir el trayecto a menos de tres horas. «Soy paciente. Sé que los trenes están ahora en periodo de homologación y confío en que el ministro cumpla su palabra y nos vuelvan a colocar el material sobrante. No somos el basurero de España». Hasta entonces no endurecerá el tono: «Estar todo el rato con la pataleta no conduce a nada. Hay que ser prácticos. Yo he sido leal y he propuesto algo que tanto el ministro Puente como el presidente consideraron razonable». Entrevistado por Carlos Santamaría, Capellán ha recordado que la mejora de las infraestructuras no es «un asunto teórico», sino una reclamación universal en La Rioja, sostenida tanto por la sociedad civil como por los medios de comunicación y por todos los partidos del arco parlamentario. En las supuestas mordidas en las obras públicas que han aflorado tras la investigación de la UCO, hay dos importantes infraestructuras bajo sospecha en La Rioja: la Ronda Sur y un tramo de la A12 (Autovía a Burgos). «Si eso es así, es doloroso que empresas riojanas que concurrieron a esas licitaciones, no lo hicieran en igualdad de condiciones y hayan sido perjudicadas, con el consiguiente efecto en el empleo», ha lamentado. Centro de Especialidades Más allá de las infraestructuras, el presidente ha anunciado que este verano saldrá a licitación el nuevo Centro de Especialidades 'Adoración Sáenz', que costará unos 20 millones de euros y permitirá aliviar la situación del hospital San Pedro. Capellán defendió su política sanitaria, con su discutido plan de choque con aprovechamiento de todos los recursos (públicos y privados) para reducir a la mitad las listas de espera. Finalmente, el presidente también ha valorado su política fiscal y las ayudas directas concedidas a algunos segmentos profesionales, criticadas en ocasiones por su carácter universal, al haber sido otorgadas sin tener en cuenta criterios de renta. «A mí me encanta que me acusen de cumplir nuestro programa -ha ironizado-. Lo que pretendíamos era aliviar el marco de competitividad fiscal cuando estamos rodeados de comunidades autónomas con sus propias reglas. Y claro que son progresivas, como percibirán ahora todos los riojanos que estén realizando su declaración de la renta y ganen menos de 40.000 euros». Finalmente, defendió su propósito de extender la educación gratuita de 0 a 18 años.

