LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025

Los estudiantes podrán optar al Premio Nacional convocado por el Ministerio de Educación

La Rioja

Martes, 7 de octubre 2025, 12:35

Comenta

La Consejería de Educación y Empleo ha concedido los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso académico 2024-2025 a los alumnos Candela Cabezón García, del IES Escultor Daniel, de Logroño, y Alberto Espiga Rodríguez, del IES Duques de Nájera, también de Logroño, dotados con 612,25 euros cada uno. El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este martes la resolución de concesión de estos premios.

Con estos galardones se les reconoce oficialmente los méritos, basados en el esfuerzo y el trabajo, de estos dos alumnos que han terminado sus estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico.

Esta distinción será anotada en el expediente académico de los dos alumnos y podrán optar al Premio Nacional de Bachillerato, que será convocado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Para optar a estos premios, el alumnado debe finalizar Bachillerato con una media de las calificaciones finales en las materias de los dos cursos, de cualquiera de las modalidades, igual o superior a 8,75.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  3. 3 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  4. 4 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  5. 5

    «Dos salidas a Gran Canaria se han agotado en tres minutos»
  6. 6

    Ni solo bar ni solo restaurante
  7. 7 «El parque de La Ribera quedó impoluto gracias a la limpieza contratada por los estudiantes»
  8. 8 Los dueños de los terrenos a expropiar para el campo de fútbol se sienten «estafados»
  9. 9 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  10. 10

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025

Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025