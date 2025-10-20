Las campanas de Matute, en el Teléfono del Lector La sección se centra este lunes en el cierre de El Revellín y en la suciedad en la estación de tren, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Lunes, 20 de octubre 2025, 07:20 Comenta Compartir

Queja por el cierre de El Revellín

El Teléfono del Lector abre sección con la siguiente llamada: «El Revellín lleva tres días cerrado, me han anulado la visita que tenía programada para la semana que viene y nadie me sabe decir cuándo van a reabrir. Quisiera que los responsables, sea el Ayuntamiento de Logroño o quien sea, expliquen oficialmente cuando se va a producir la reapertura para volver a concertar la visita guiada», reclama nuestro primer interlocutor.

Farolas fundidas hace tiempo en Calleja Vieja

La segunda llamada del día deja otra queja, en este caso de una lectora de esta sección. Ella cuenta en su mensaje que «en la Calle Vieja, junto al Colegio Maristas, hay tres farolas fundidas desde hace más de dos años». Además, agrega que por esa zona «pasa un carril bici, gente paseando. niños que van y vuelven del colegio...». Una situación que dice también se da en otras zonas de Logroño: «Los caminos Magdalena y Cascajos también están a oscuras cuando se encuentran a un kilómetro de la capital». Para la remitente, «es vergonzoso y el mantenimiento nulo».

«Las campanas de Matute suenan de día»

Como respuesta a la llamada que hizo hace unos días otra vecina sobre las campanas de Matute, si suenan o no, otra comunicante aclara que «las campanas de Matute siguen sonando por el día, no suenan por la noche por orden de un juez, pero las personas de fuera que somos de Matute tenemos el mismo derecho a opinar porque también pagamos impuestos». A lo que concluye que «Matute no son sólo las fiestas, es todo el año, y sus campanas siempre serán una pieza del pueblo que no dejarán nunca de sonar».

Suciedad en la estación de tren

«Es la primera vista a la ciudad de muchos de nuestros turistas», comienza este vecino en su mensaje. «El aparcabicis que hay en la puerta de la estación de tren da pena de lo sucio que está, y esta zona debería estar limpia», explica. «Es una manera de dar buena información de la ciudad para aquellos que llegan de fuera y lo primero que ven es lo que está fuera de la estación», concluye nuestro lector.

«Cascajos necesita plena revisión»

Otra queja para este barrio, pero sobre un asunto diferente. «El barrio de Cascajos necesita plena revisión para las bajadas de aceras para coches de niños, sillas de ruedas...», dice. «Además faltan muchísimos árboles... sólo en la Manzana de Lope de Vega, en la del Consejo Regulador, faltan de 15 a 20 árboles que se cayeron y ya nunca los reponen», señala. Por ello, pide «soluciones al Ayuntamiento de Logroño».

Mal estado en la carretera del Cristo

Y cerramos sección con otra queja en la capital riojana. «La carretera del Cristo está cada vez más transitada y es lamentable tener que dar media vuelta a Logroño y tardar treinta minutos más para llegar al destino cuando los que vivimos en el barrio del Cubo podemos hacerlo en cinco», comenta. Por esa razón, «invito al alcalde a que se dé una vuelta, lo vea y ponga solución», reclama.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Logroño, 'inundado' de vallas que «molestan»

Ampliar

Un lector nos envía estas imágenes para denunciar que tres semanas después de que terminaran las fiestas de San Mateo, «Logroño sigue 'inundada' de vallas utilizadas entonces para diversas funciones de control y acceso». «¿Cuándo piensa retirar el Ayuntamiento todo este mobiliario urbano, que no hace otra cosa que molestar y dar mala imagen a la ciudad?», se pregunta.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.