El cambio de avión en el vuelo a Madrid, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en el cambio de médico en La Villanueva y en la solicitud de mejoras en la Escuela de Enfermería, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:03 Comenta Compartir

Más plazas, misma falta de demanda

Hoy abre la sección Fernando desde Logroño para reflexionar sobre el anuncio del cambio de aviones que conectan Agoncilllo con Madrid. «Me sorprende que prescindan de una aeronave de turbina y pongan una de hélice cuando los aviones regionales que han venido operando en Recajo siempre han sido de hélices», empieza diciendo para cuestionar también el previsto aumento de plazas. «Si las 50 que se ofrecían hasta ahora nunca se han llenado, mucho menos se completarán las 72 anunciadas», apunta.

Un paso elevado para avenida de Solidaridad

La siguiente lectora formula una sentida solicitud al Ayuntamiento de Logroño: la colocación de un paso de peatones elevado en avenida de la Solidaridad y, en concreto, junto al cruce con Colón. «La velocidad que toman los autobuses en esta parte de la calle es tal que algún día se van a llevar a alguien por delante si no se pone remedio», justifica al tiempo que advierte de que hay un paso de peatones como el que reclama en la calle Villamediana. «¿Para cuándo otro igual en avenida de la Solidaridad?», se pregunta.

«No se puede hacer esto a los agricultores»

Una vecina de Nájera desea protestar porque «cuando se dio oficialmente por finalizada la vendimia, en muchas parte de La Rioja Alta no había hecho más que empezar. «No se puede hacer esto a los agricultores», concluye.

Molesta por el cambio de médico

Petra telefonea sin ocultar su enfado por el cambio de médico. «¿Quién ha rellenado mi impreso? ¿Dónde está la firma de la doctora denegando la solicitud?», dice avisando de su intención de presentar una reclamación a la cúpula de Salud. Comenta además que el facultativo que le han asignado en La Villanueva le exige que se presente en persona en el centro «cuando tengo dependencia severa y no salgo a la calle».

Mejoras en Enfermería

La reflexión de Luisa alude a la Escuela de Enfermería y por qué la mayoría de estudiantes proviene del País Vasco. «Cuando la selectividad sea homogénea en España y los exámenes iguales en todas las comunidades no sucederá lo mismo, porque en las comunidades vecinas las pruebas son más sencillas y tienen más facilidades así para venir aquí», opina. Aporta una sugerencia más al respecto: dar algún punto extra a los alumnos de La Rioja o quienes llevan tiempo empadronados en la región. A su juicio, «así se evitaría la fuga de enfermeros y enfermeras a otros territorios y el sistema de salud no tendría que echar mano de gente de fuera».

Déficits en la venta de billetes de autobús

«No entiendo que en la era digital no se disponga de un canal de venta de billetes 'on line' libre de gastos o que el chófer no disponga de sistema de cobro con tarjeta». Es la queja de un usuario habitual del servicio de autobús que señala otros déficits. «La venta en taquilla solo es en horario comercial y cierra los fines de semana; además, la máquina expendedora solo está disponible en la estación de buses, pero no en los pueblos», enumera.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Sillas, plásticos y residuos en el parque de la Isla

Ampliar

El remitente de esta fotodenuncia quiere evidenciar su malestar porque «la orilla del Ebro, en el margen del parque de la Isla de Logroño, está llena de basura. No es normal encontrarla así». Allí, apunta, «hay gente que deposita sus residuos, vidrios, sillas, plásticos y restos de comida que sirven para alimentar a las ratas. Es una pena que este precioso entorno natural esté así».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.