Calles sucias, el Muwi, taxis... las quejas del Teléfono del Lector de hoy Estos son los temas que preocpuan a nuestros lectores

Salidas de humos que no cumplen

Empezamos hoy la sección con un comunicante que expone que no entiende la nueva ley antitabaco que va a prohibir fumar en las terrazas y señala que «que molesta muchísimo más la salida de humos de los establecimientos situados a pie de calle». Detalla que aunque hay normativa, «no se aplica la obligación de que la salida de humos esté por lo menos un metro por encima de la altura del tejado». Lo que ocurre, dice, es que «los humos salen a la calle directamente y van a parar sobre las personas que caminan por la calle o los que están en las terrazas».

«Cabreo» por el servicio de taxi

Un logroñés traslada su «indignación» y su «cabreo» tras una experiencia a la hora de pedir un taxi en la capital riojana. «Es una vergüenza que se llame a un taxi y que no haya ni uno disponible a las siete de la mañana», apunta el lector.

El velo y la fábula de la rana en la olla...

Seguimos con otro riojano que se manifiesta sobre «el lío del pañuelo en el instituto Sagasta» que ha sido noticia estos últimos días. El hombre recurre a una alegoría y señala al respecto: «Estoy pensando en la fábula de la rana que se introduce en una olla con agua fría, se va templando y termina por hervir hasta que la rana muere y eso es lo que está pasando en este país».

... y «donde fueres, haz lo que vieres»

Antonio también se pronuncia sobre el mismo tema del velo, pero de forma más clara que el lector anterior. Él es de la opinión de que «allá donde fueres haz lo que vieres» y se opone a que «sean ellos los que nos marquen las leyes». «Si nosotros fuésemos a su país y nos dijeran que hay que comer cuscús, pues habría que comer cuscús», pone como ejemplo para reclamar un esfuerzo de adaptación.

Pañuelo color rojo vino y calles sucias

Una mujer se dirige al alcalde para exponer que «hace unos años ya se quedó en que el pañuelo de las fiestas de San Mateo debía ser de color vino y no azul, como el que le han colocado a Paniego en el pregón». Además, nos traslada su malestar por la subida de la tasa de basuras y detalla que tiene un negocio en una calle «que está sucísima». Agrega que recicla todo el cartón y se pregunta «qué vamos a recibir a cambio por la subida de las tasas».

Explicaciones sobre el coste del Muwi

Vamos con otra crítica dirigida al Ayuntamiento. Su autor se queja de «se ceda un espacio público para un evento musical privado» y que se pague de las arcas municipales a la policía, los bomberos, etcétera. «Siendo una promotora privada debería pagar ella todo y nada el Ayuntamiento», añade. El lector pide al gobierno local que publique «las cuentas de lo que ha costado el Muwi a los logroñeses».

Sorteo de los balcones para el cohete

Otro vecino asegura que «hay muchos logroñeses a quienes les gustaría vivir el cohete desde los balcones», por lo que propone a la Corporación que «para el próximo año sortee invitaciones entre los ciudadanos que queramos asistir».

... y La Guindilla «Hacen sus necesidades debajo de mi ventana»

«Todos los años es lo mismo», se lamenta una lectora desde el Casco Antiguo de Logroño. «Cuando llega San Mateo, algunos piensan que no existimos y se ponen debajo de mi ventana a hacer sus necesidades. Si a partir del jueves vienen jóvenes de otros barrios a las discotecas y hay mucho ruido, ahora esto es un infierno, ciudad sin ley. Espero que la Policía tome medidas», dice.

