LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del globo tras la caída

Cae un globo aerostático con nueve ocupantes cuando volaba entre Villalobar de Rioja y Castañares

El accidente ha causado daños en el tendido eléctrico, con afección a los municipios de Casalarreina, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada, con cortes temporales de suministro

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Un globo aerostático ha caído esta mañana cuando volaba entre Villalobar de Rioja y Castañares y ha terminado sobre un tendido de alta tensión antes del aterrizaje. Según explica el SOS Rioja, el suceso ha obligado a movilizar a Bomberos del CEIS, Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

No se han registrado daños personales entre los nueve ocupantes de la cesta. El accidente ha causado daños en el tendido eléctrico, con afección a los municipios de Casalarreina, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada, con cortes temporales de suministro, que Iberdrola esta solucionando en estos momentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  2. 2

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  3. 3 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  4. 4 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  5. 5 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  6. 6

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  7. 7 El TSJR confirma la expulsión de un ciudadano rumano porque supone una «amenaza grave» para la convivencia
  8. 8 Detectados dos casos de peste porcina africana por primera vez desde 1994
  9. 9

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  10. 10

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cae un globo aerostático con nueve ocupantes cuando volaba entre Villalobar de Rioja y Castañares

Cae un globo aerostático con nueve ocupantes cuando volaba entre Villalobar de Rioja y Castañares