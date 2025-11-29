Cae un globo aerostático con nueve ocupantes cuando volaba entre Villalobar de Rioja y Castañares El accidente ha causado daños en el tendido eléctrico, con afección a los municipios de Casalarreina, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada, con cortes temporales de suministro

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:59 | Actualizado 13:06h.

Un globo aerostático ha caído esta mañana cuando volaba entre Villalobar de Rioja y Castañares y ha terminado sobre un tendido de alta tensión antes del aterrizaje. Según explica el SOS Rioja, el suceso ha obligado a movilizar a Bomberos del CEIS, Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

No se han registrado daños personales entre los nueve ocupantes de la cesta. El accidente ha causado daños en el tendido eléctrico, con afección a los municipios de Casalarreina, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada, con cortes temporales de suministro, que Iberdrola esta solucionando en estos momentos.