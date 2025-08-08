LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Lectura encadenada contra el genocidio de Gaza en El Espolón el pasado jueves.

Cacerolada contra el genocidio en Gaza, este sábado en la Plaza del Mercado

Acampada por Palestina se adhiere a la convocatoria mundial y se concentrará en la Plaza del Mercado de Logroño

La Rioja

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:38

Acampada por Palestina se suma a la convocatoria mundial en la que, con una cacerolada, se recordará que en Gaza se sigue asesinando.

La cita, abierta a la ciudadanía, es este sábado a las 20.00 horas en la Plaza del Mercado.

Desde la organización internacional Marcha Global a Gaza se ha convocado una acción a nivel mundial el día 9 de agosto de 2025 para denunciar el genocidio en Gaza. «El 9 de agosto se quiere mostrar la unidad de los pueblos del mundo frente a los sistemas políticos que están financiando el genocidio e ignorando el dolor del pueblo Palestino, y, lo que es más importante, mostrar al pueblo de Palestina, y en particular a Gaza, la solidaridad por la libertad de Palestina, y el clamor para que Israel rinda cuentas por sus crueles matanzas», afirma.

En La Rioja, Acampada por Palestina se adhiere a esta convocatoria mundial y se concentrará el sábado 9 de agosto, en la Plaza del Mercado de Logroño, a las 20 horas. La organización anima a todos los ciudadanos a acudir con cacerolas y otros instrumentos ruidosos «para poner de manifiesto nuestra disconformidad con nuestros gobiernos, sean locales, regionales o estatales, que no hacen todo lo posible por detener el exterminio del pueblo palestino en Gaza».

Esta acción se inscribe en múltiples actividades que la Acampada viene desarrollando en agosto, tanto en Logroño como en otras localidades riojanas para evitar que la tragedia de Gaza se olvide en este periodo vacacional. El miércoles, 7 de agosto, en la Plaza Palestina Libre (Espolón de Logroño) centenares de personas participaron en una lectura encadenada del libro 'Quiero estar despierto cuando muera', del escritor palestino Atef Abou Saif.

