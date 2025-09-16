LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Sergio Martínez Astola.

La ampliación del permiso parental beneficiará a 3.000 riojanos, según estima el PSOE

El objetivo, según Martínez Astola, es facilitar «la conciliación de la vida familiar y laboral y reforzar la corresponsabilidad en los cuidados, lo que contribuye a reducir la brecha de género»

EFE

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:45

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Sergio Martínez Astola, aseguró que unas 3.000 personas de la comunidad autónoma se beneficiarán de la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de menores, tanto en los casos de nacimiento biológico como de adopción. «España, con esta medida, se consolida como un referente internacional en políticas de conciliación, igualdad y corresponsabilidad y, además, como uno de los países europeos con permisos más largos y flexibles», indicó para añadir que «el objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y reforzar la corresponsabilidad en los cuidados, lo que contribuye a reducir la brecha de género».

Martínez Astola recordó que, hasta ahora, la duración del permiso era de 16 semanas por progenitor, pero, con esta reforma impulsada por el Gobierno de España, será de 19 semanas con el 100% de la remuneración garantizada para cada progenitor; mientras que se eleva a 32 en el caso de familias monoparentales. «Se trata de una medida que fortalece la conciliación familiar y laboral y garantiza la igualdad entre ambos progenitores al ampliar el permiso de forma equilibrada», subrayó. «También permite –continuó– dar una respuesta más justa a las familias monoparentales, que contarán con más tiempo para el cuidado retribuido; y, por primera vez, permite que parte del permiso parental flexible también sea retribuido».

A su juicio, los efectos de este modelo y sus resultados son claros, dado que cada vez hay más padres que usan este derecho y las madres, al disponer de las mismas condiciones, reducen el impacto que tradicionalmente tenía la maternidad sobre sus carreras profesionales.

