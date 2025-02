«La concienciación social sobre el tabaco cada vez es mayor»

Uno de los instrumentos a los que pueden acudir los fumadores que quieren dejar ese insalubre hábito es el formado por los cursos que ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja. «Los ofrecemos tanto en empresas como en nuestra sede principal, así ... como en las seis juntas locales: Arnedo, Alfaro, Calahorra, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Haro», enumera Belinda Sampedro, psicóloga de la organización. «Allí donde nos llaman vamos a hacer el curso y tenemos un porcentaje de 62% de éxito», añade.

Desde su experiencia, Sampedro tiene claro el diagnóstico actual de la situación, que va en línea con el decrecimiento de la venta de cigarrillos. «Desde hace unos años, venimos observando un descenso del consumo de tabaco;cada vez existe una mayor concienciación social al respecto», considera la psicóloga, quien confía en la utilidad de las campañas de prevención y en proyectos como el de 'Espacios sin humo'. «El otro día se puso la primera señal, son entornos adecuados para informar a la ciudadanía de los riesgos que conlleva el tabaco y de la importancia de crear ambientes saludables», expone.

En los días anteriores a dejarlo, es recomendable: Escribir las razones para dejar de fumar.

Conocer la forma de fumar de uno mismo apuntando durante unos días los cigarrillos en un registro.

Buscar apoyo en la familia, amigos y compañeros.

Delimitar espacios sin humo, como la casa, el coche...

Preparar alternativas al tabaco y modificar las rutinas que puedan llevar a fumar.

El día anterior a dejar de fumar, no comprar tabaco, tirar todos los cigarrillos y apartar de la vista ceniceros, mecheros y todos los elementos que hagan recordar el hábito.

Sampedro también incide en el auge de instrumentos como los vapeadores. «Estamos haciendo hincapié en eso, sobre todo con los más jóvenes», recalca la experta para detallar después que en los cursos de su asociación se combina la terapia psicológica con la orientación farmacéutica. «Está comprobado que unir ámbitos ofrece unos resultados mucho mejores», asegura.

De cualquier manera, de poco sirven los métodos más avanzados si no existe un convencimiento por parte de la persona que deja el hábito. «Lo principal es estar bien motivado y seguro de que es el momento de dejar de fumar», sentencia. «Hay muchas personas que vienen empujadas por familiares o amigos, pero si realmente ellas no quieren dejarlo, el éxito no está asegurado», añade.

Los primeros días sin fumar es conveniente: No pensar en el futuro. Simplemente decirse: 'Hoy no fumo'.

Evitar situaciones en las que exista gran tentación de fumar.

Practicar algún deporte adaptado a las posibilidades de cada individuo.

Beber agua y zumos naturales.

Procurar comer de la misma forma y no mucho más que antes de dejar de fumar.

Premiarse por el esfuerzo y utilizar el dinero que se va ahorrando en algún capricho.

Practicar alguna técnica de relajación, como respirar profundamente.

Mantener la guardia muy alta y la actitud vigilante.

No dar ni una sola calada, sobre todo.

Sampedro considera, por último, que todo el mundo es consciente de los problemas que el tabaco puede causar en la salud, pero la dificultad reside en luchar contra la adicción creada por la nicotina. «Esa es la que hace que mucha gente nos pida ayuda; no son capaces de dejar el tabaco por sus propios medios», expone. Preguntada por si esa posibilidad, la de abandonar la adicción sin necesidad de cursos o apoyos, es factible, la psicóloga responde: «Posible es, y hay gente que asegura que lo ha hecho, pero en muchos casos hay más riesgo de recaída y de consumir más cigarrillos que previamente; cuantos más apoyos tengas y más refuerzos encuentres, el éxito estará más cerca», finaliza.