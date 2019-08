Por ser un becario excelente Ana Terreros, en el centro, junto a otras premiadas, compañeros y miembros de la Asociación de la Prensa. / Jonathan Herreros Ana Terreros Martínez, becaria en Diario LA RIOJA, I Premio de Prácticas de la APR DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 22 agosto 2019, 22:52

Con la profesión a flor de piel, así entran los becarios a las redacciones de los periódicos, radios y televisiones en verano. La Asociación de la Prensa de La Rioja ha querido premiar su trabajo estacional y estival convocando el I Premio de Prácticas con el que, en palabras de la presidenta de la entidad, Ana Castellanos, este jueves en la ceremonia de entrega, «os damos la bienvenida para compartir un momento entre periodistas veteranos y quienes estáis colaborando con nosotros estos meses».

«Esta profesión tiene cosas buenas y otras no tan buenas, y con este premio queríamos premiar esas cosas buenas, como conocer a personas inolvidables, vivir momentos históricos y contar cosas del día a día que son importantes», explicó Ana Castellanos. A la primera convocatoria del certamen se presentaron 24 trabajos de nueve autores, entre los cuales el jurado, que destacó que son «de mucha calidad, muchos de ellos nos han emocionado», otorgó dos menciones de honor a Leire Díez Gutiérrez (Radio Rioja) por un reportaje sobre despoblación y a Rebeca Benés Ibáñez (TVE La Rioja) por otro sobre el taekwondo.

Ana Terreros Martínez, estudiante en la Universidad de Navarra, logroñesa de 19 años a punto de iniciar su tercer curso, obtuvo el primer premio por el trabajo 'Un largo lazo riojano-saharaui', publicado por Diario LA RIOJAel pasado mes de julio.

«Me he sentido muy acogida y he aprendido mucho», reconoció la ganadora al recoger el galardón. Después, Ana Terreros, pasando de entrevistadora a entrevistada, recordaba que «me mandaron a cubrir la llegada de los niños saharauis y me interesó una familia con la que hacía veinte años estuvo el padre de ese mismo niño, así que pensé que ahí había una historia».

«Este es el trabajo del que más satisfecha y orgullosa estoy por el tema que trata y el trasfondo solidario que tiene, esto tiene un carácter de solidaridad que puede ayudar», declaró Ana.