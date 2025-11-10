Basuras, aparcamientos y terrazas, hoy en el Teléfono del Lector

La Rioja Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Santa Marina, sin recogida de basuras

Con más que evidente ironía, el siguiente lector envía un «agradecimiento enorme» a José María Infante, gerente del Consorcio autonómico de Aguas y Residuos, y al presidente regional, Gonzalo Capellán, por «dejar fuera del servicio de recogida de basuras» a una zona de la reserva de la biosfera como es el pueblo de Santa Marina. «Una situación en la que llevamos casi un año», lamenta nuestro primer comunicante de hoy.

Aparcamientos para residentes en Cascajos

Desde Logroño telefonea una vecina de Cascajos lamentando la falta de aparcamientos para residentes en el barrio, especialmente en la calle Marqués de Larios, según detalla: «Es una zona próxima a las estaciones de tren y de autobús que pide a gritos más atención por parte del Ayuntamiento». Explica que la reciente instalación de un aparcamiento provisional «ha agravado todavía más el problema, ya que atrae a muchos conductores de fuera dificultando todavía más el estacionamiento para quienes viven en la zona». Por todo ello, reclama mejor planificación y medidas que prioricen a los vecinos.

Sobre las terrazas del casco antiguo

El tema de la nueva ordenanza de terrazas aprobada por el Ayuntamiento de la capital va a seguir dando de qué hablar. Así, llama una vecina que quiere «mostrar toda su solidaridad con la gente que vive en el casco antiguo y que protesta por la situación». Asegura que ayer pasó por Bretón de los Herreros y la imagen es «bochornosa». «Entras por los antiguos juzgados esquivando unos bloques de piedra enormes, ves, a ambos lados de la calle, interminables filas de terrazas, cada una de una madre, con los fuegos a tope de las estufas de butano y con la música también a toda pastilla y las puertas abiertas, según vas pasado por el exterior de los bares». «Jamás me sentaría en una terraza así y, desde luego, yo no he visto otra ciudad en España que se haya permitido ocupar así una de las principales calles de Logroño». «Si con la nueva ordenanza de terrazas eso no se corrige, en mi opinión deberían dimitir todos los concejales y el propio alcalde».

Bolardo mal puesto en República Argentina

Seguimos en Logroño pero cambiamos de tema. Nos llama un lector que se presenta como «un conductor logroñés veterano» para advertir de que hay «un bolardo excesivamente sobresaliente en la calzada, a la altura de República Argentina, número 5». El comunicante avisa de que «recientemente ha sido arrancado por tercera por algún vehículo, y, es que, al llegar a ese punto, el coche que va delante impide al que la sigue la visión del mismo porque sobresale demasiado». «Por otra parte –insiste nuestro lector y al tiempo conductor– este mismo bolardo impide la salida del garaje de enfrente cuando son coches normales o grandes, ya que se ven obligados a maniobrar varias veces para librarse del choque con el mismo, lo que atasca la fluidez del tráfico». Para concluir, el lector propone a los técnicos de tráfico que «retrasen su colocación, ya que todavía están a tiempo de solucionar el problema».

... y La Guindilla Mal estado del suelo del parque de la Cometa de Logroño

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el parque de la Cometa de Logroño para censurar el mal estado en el que se encuentra el suelo. «Las caídas son habituales» en esta zona, asegura esta lectora. Por ello, exige a quien corresponda una solución al respecto para evitar que pueda producirse cualquier incidente o riesgo de accidente.

