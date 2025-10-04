Baldosas arregladas, suciedad, colapso en urgencias... las quejas de hoy del teléfono del Lector Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

Unas baldosas que estaban rotas y ya no

La primera llamada corresponde a una vecina de Logroño que recientemente advertía de la situación de unas baldosas en la zona de Joan Miró, concretamente a la altura del portal número 7. «Expresé mi malestar con esta situación hace poco y al día siguiente de que se publicase ya estaban arreglándolas», explica. Subraya que «es de agradecer, porque los huecos que había podían suponer un peligro y que alguien tropezase».

«Mucho colapso» en el servicio de Urgencias

Un vecino de la capital deja un mensaje de malestar por la situación que vivió con un familiar: «Mi sobrino fue el otro día en ambulancia a Urgencias y, al llegar, nos encontramos que la sala de espera estaba llena y que tardaban mucho en atenderte», comenta. Una espera que, según explica, «fue demasiada, porque había mucho colapso en Urgencias». Pide «soluciones» para que estas situaciones no ocurran con tanta asiduidad, «porque la falta de personal o las demoras tan largas son dos cosas que se llevan viendo desde hace tiempo en La Rioja».

«El Campillo parece el Amazonas»

Otro vecino de la capital traslada otra queja, esta vez en relación a la zonza verde del barrio de El Campillo. «Los jardineros pasan muy poco por aquí, y hay jardines que parecen el Amazonas», narra. «Deberían arreglarlos más de vez en cuando», reclama sin ocultar su cabreo.

Los baños del Espolón, «asquerosos»

El remitente del siguiente mensaje explica que «durante San Mateo, los baños que hay en El Espolón estaban asquerosos». Agrega que «cuando pasaron un par de días, la entrada se convirtió en un charco enorme y era muy desagradable». Por ello, pide una «limpieza más frecuente en este servicio público, porque están para que se puedan usar».

Socavones en Logroño, peligro para ciclistas

Un vecino de la capital riojana denuncia que «los profundos socavones que hay en el lado derecho de la calzada tanto en Vara de Rey, llegando a Gran Vía, como en avenida de Colón, en el cruce con calle Villamediana son un peligro para los ciclistas. El lector, que acude en bicicleta a su puesto de trabajo cada día, teme caer al suelo «y sufrir alguna fractura, o incluso un atropello», por lo cual solicita al Ayuntamiento logroñés que solucione el problema.

Acceso denegado en el bus por ir con perros

Se cierra sección con el mensaje de un comunicante al que, según cuenta, le impidieron el acceso al autobús «por ir con mi perro de kilo y medio». Explica que «lo llevábamos como indica la norma y el Acuerdo de 28 de abril de 2021 de la Dirección General de Infraestructuras». En él, como recuerda, «se permite el acceso de mascotas, si estos viajan en trasportín o receptáculo idóneo, y que podrán acceder sin restricción horaria para el uso del servicio de transporte». Una situación que «fue imposible hacer entender a los profesionales, y también a mi mujer, que no entendía el motivo».

... y La Guindilla La limpieza, «que empiece por la plaza del Ayuntamiento»

Un vecino de Logroño nos escribe muy enfadado y explica: «En el Ayuntamiento dicen que van a empezar a realizar una limpieza profunda. Pues a ver si empiezan con la plaza del Consistorio, que está hecha un asco con numerosas manchas de aceite». El lector solicita que se mejore el servicio de limpieza de la ciudad, algo de lo que se quejan muchos ciudadanos.

