Las bajas laborales por salud mental se duplican en La Rioja en cinco años

Estrés, angustia, depresión... La salud mental ha dejado de ser un tabú y cada vez hay una mayor conciencia de la importancia de un buen ... estado psicológico para desarrollar cualquier tarea. No son pocos, por ejemplo, los deportistas que han renunciado a alguna competición e incluso han hecho un parón en sus carreras por ese motivo y lo mismo ocurre en el resto de actividades laborales. Así lo demuestran datos como los que ofrece un estudio elaborado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en el que se señala que las incapacidades temporales por esa razón han aumentado un 98% en LaRioja de 2018 a 2023. Es decir, se han duplicado en ese lustro y representan ya el 0,7% de las jornadas perdidas por los asalariados de la región.

La tendencia es general. No se da solo en La Rioja. No en vano, la salud mental ha desplazado a la traumatología como la segunda causa de incapacidad temporal para los asalariados y está a punto de hacerlo también entre los autónomos. En ambos casos, el mayor número de bajas se atribuye a las llamadas algias, es decir, a los dolores localizados en diferentes partes del cuerpo. Estas patologías permanecen en el primer puesto, pero no han aumentado tanto como las de salud mental en el lustro de referencia y, si se suman ambos indicadores (algias y salud mental) representan dos tercios del aumento en el indicador de absentismo en esos años.

Las cifras que desgrana este informe resultan preocupantes, y en eso coinciden tanto la patronal como los sindicatos riojanos. Todos parten desde ese punto aunque después divergen a la hora de realizar su análisis de la situación. Desde la Federación de Empresas de La Rioja (FER), se considera «fundamental» la puesta en marcha de medidas para abordar esta realidad desde las instituciones sanitarias. «Para que las personas afectadas tengan todos los recursos y ayudas médicas necesarias», apunta Pedro José Sáez, responsable de Asesorías de la FER, antes de añadir un asunto que va en relación con una de las conclusiones que se extrae del informe de Umivale Activa y el Ivie: que las patologías de salud mental suelen presentar «mayores dificultades para su diagnóstico y tratamiento». En esa línea, Sáez reclama que se lleve a cabo «un control médico muy estricto de las bajas laborales» que se producen por este motivo. «Para que el problema del absentismo no se agrave», apostilla.

Para la FER, la salud mental es «una prioridad» que se debe atender con «seriedad y compromiso» por parte de toda la sociedad y para la que hay que implementar políticas y estrategias. «No solo por el bien de las empresas y de los recursos públicos, sino con el objetivo de avanzar hacia una sociedad cada día más saludable», expone Sáez. «Desde las empresas y desde la propia FER estamos trabajando aspectos de salud laboral tan necesarios en nuestros días, como fomentar un buen ambiente y clima laboral, así como otras cuestiones como la mejora de las condiciones de trabajo, la flexibilidad horaria, la conciliación o la prevención», incide.

Evaluación de riesgos

Esas palabras contrastan con el parecer de los sindicatos acerca del interés de las empresas hacia la salud mental de sus empleados. «La respuesta es muy breve, no le dan ninguna importancia», sintetiza José Antonio Jorge, de UGT. «No se le da la suficiente importancia, qué va», añade Eva María Fernández Antón, de Comisiones Obreras, quien enumera algunas de las cuestiones que, en su opinión, han provocado el crecimiento de las bajas laborales por temas psicológicos. «Lo que nos dicen las cifras es que han aumentado las exigencias en las empresas», destaca. «Se incrementa el ritmo de trabajo, hay una falta de autonomía y de apoyo por parte de la empresa, hay una imposibilidad de desarrollo personal, se trabaja muy aislado, el salario es bajo, hay una inseguridad laboral...», enumera.

A esos asuntos, añaden desde los sindicatos otros como la dificultad para conciliar la vida personal y la laboral y, para contrarrestarlos, ambas organizaciones hacen un especial hincapié en la importancia de las evaluaciones de riesgos psicosociales. «No se están realizando y son necesarias para encontrar la raíz del aumento de estas bajas», avisa José Antonio Jorge. «Las empresas ponen muchas trabas y no informan correctamente a sus empleados de lo que esto supone, ya que no es una evaluación del estado mental de una persona, sino una valoración de las condiciones de trabajo», recalca el responsable de Salud Laboral de UGT.

Además, Eva María Fernández pide que se reconozcan estas patologías relacionadas con el estrés como enfermedades profesionales y, al respecto, José Antonio Jorge considera que «no ayudan» las mutuas. «Nunca asocian ese problema al trabajo y lo derivan a la Seguridad Social; se lavan las manos y, además, tienen un déficit de medios, ya que en las mutuas españolas no hay más de 70 psicólogos», advierte el de UGT. «En vez de ayudar, hacen todo lo contrario, persiguen al trabajador», remata.

«Hay que cuidarse»

¿Por qué cada vez se dan más casos de problemas de salud mental en los trabajos? La pregunta es compleja y Jesús Alcalde, vocal de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos del Colegio de Psicología de La Rioja, reconoce que los motivos son muy variados, aunque uno de los principales es que mucha gente se ha dado cuenta de que «hay que cuidarse», también en el ámbito mental. «Se han percatado de que encontrarse mal psicológicamente no es una cuestión que haya que tolerar, sino que hay que plantarse y parar, si es necesario», apunta.

Alcalde señala el conocido como 'bornout' o 'estar quemado' como una de la formas más comunes en las que se manifiestan estas patologías y explica que para afrontarlas es necesario, en algunos casos, mirar tanto a las empresas como a las propias personas. Respecto a las primeras apunta que, en ocasiones, es necesario un análisis de situación. «Si estamos padeciendo muchas bajas, tenemos que profundizar y llegar a saber el porqué», ejemplifica el experto. Y respecto a los propios trabajadores, Alcalde no quiere olvidarse de los autónomos. «Al hablar de estos asuntos solemos centrarnos en los asalariados, pero hay autónomos con un horario laboral infinito y es importante lanzar un mensaje a estas personas sobre la importancia de cuidarse y de descansar», concluye.

El principal motivo de incapacidad temporal entre los menores de 30 años

Además de los datos por comunidades, el estudio socioeconómico sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España añade otros datos nacionales que resultan relevantes en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Uno de ellos está relacionado con la edad y se resume en que las patologías psicológicas representan el principal motivo de baja por incapacidad entre los menores de 30 años y el segundo, después de las algias, para los mayores de esa edad.

En relación con esto, la salud mental es el segundo diagnóstico que más contribuye a las jornadas perdidas, con una mayor proporción entre las personas de 25 y 29 años. En ese grupo de edad es causa del 26% de dichas jornadas perdidas. El informe concluye igualmente que los problemas de salud mental relacionados con el trabajo tienen más incidencia entre las mujeres que entre los hombres.

Los diagnósticos relacionados con la psique son los que más crecen en España

En el informe de Umivale Activa y el Ivie se explica que todas las patologías han evolucionado al alza en los cinco años que se toman de referencia para el análisis, pero al frente de ellos se encuentran los diagnósticos relacionados con la salud mental. Son los que más crecen de todos, con un incremento del 88% de media para los trabajadores del Régimen General y de un 75% para los autónomos.

En cuanto al incremento de la incidencia, también lo relacionado con la psique se sitúa a la cabeza a la hora de hablar de incapacidades temporales para hacer frente a las obligaciones que van asociadas a un puesto de trabajo. Han subido, en el ámbito nacional, un 64%. De esta manera, se pasaron de las 21,3 bajas nuevas por cada 100.000 trabajadores contabilizadas en el año 2018 a las 34,9 que el informe da como dato en 2023.

Una coyuntura global que no solo afecta al mercado laboral nacional

El aumento de las bajas laborales a causa de problemas relacionados con la salud mental no es algo exclusivo del mercado laboral español. De hecho, recientemente el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo organizó una jornada en la que se especificó que la Organización Mundial de la Salud estima que cada año se pierden 12.000 millones de jornadas laborales por este motivo.

En ese mismo foro se añadieron otras cifras, en este caso, nacionales: las bajas por síntomas emocionales han aumentado cerca de un 490% entre 2018 y 2024 y los diagnósticos de estrés grave crecieron un 230% en ese mismo periodo de tiempo.

También se apuntó que los trastornos de ansiedad habían subido un 120% y que el sistema que registra las patologías no traumáticas asociadas con el trabajo notificó entre 2018 y 2024 808 como 'trastornos mentales y del comportamiento'.