Las ayudas para impulsar proyectos piloto en el medio rural repartirán un millón de euros
Las solicitudes para subvencionar inversiones y gastos de la iniciativa podrán registrarse desde hoy mismo hasta el próximo 30 de septiembre
La Rioja
logroño.
Martes, 26 de agosto 2025, 08:54
El Gobierno de La Rioja ha convocado las ayudas para impulsar proyectos piloto y emblemáticos en el medio rural correspondientes a 2026, con un presupuesto total de un millón de euros y un máximo subvencionable por proyecto de 100.000 euros.
La clave
-
16 proyectos en distintos municipios se han financiado durante 2025.
El objetivo es favorecer el desarrollo de la actividad económica y el emprendimiento; dinamizar la vida social y cultural, y contribuir a fijar población en el medio rural riojano, entre otros objetivos, detalló ayer el Gobierno regional en una nota.
Estas subvenciones, que van dirigidas a cualquier persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que cumpla los requisitos, podrán solicitarse desde hoy, 26 de agosto, y hasta el próximo 30 de septiembre, según consta en la convocatoria publicada ayer en el BOR Las solicitudes deberán presentarse a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja e ir acompañadas de la documentación requerida y del cronograma de actuaciones.
Se podrán subvencionar inversiones y gastos que formen parte del proyecto y que se hayan realizado antes de la solicitud, siempre después del 1 de junio de este año.
Las solicitudes presentadas serán valoradas en función del tamaño del municipio en el que se desarrollará el proyecto; la actividad fundamental en la colaboración de múltiples agentes de naturaleza pública y privada; el grado de financiación privada; la utilización adecuada, eficiente y sostenible de los recursos locales (naturales, patrimoniales, culturas, sociales, productivos, etcétera).
Entre otras condiciones, se tendrá en cuenta el tamaño de la localidad o si el plan es público o privado
También la introducción y fomento del uso de las tecnologías de la comunicación y la información; la capacidad de generación de empleo; la capacidad de transferencia y réplica de la iniciativa en otros territorios; propuestas relativas a temas sociales y/o sanitarios; y el tipo de proyecto.
En concreto, este programa de ayudas pretende fomentar la identificación y ejecución de un conjunto de proyectos piloto y emblemáticos que diversifiquen las áreas temáticas y los diferentes enfoques del reto demográfico y, al mismo tiempo, que sirvan de estímulo posterior y efecto incentivador para su desarrollo en otros ámbitos y zonas del territorio riojano a modo de réplica.
La última convocatoria
Durante 2025, el Gobierno regional ha financiado la realización de 16 proyectos en Nalda; Igea; Ventosa; Sojuela; Tricio, Casalarreina, Zarratón, Rodezno y Hervías; Ocón; Anguiano; Robres del Castillo; Tricio; Ribafrecha; Torrecilla en Cameros; Ausejo; Grávalos; Santa Marina (Santa Engracia del Jubera); Sojuela y Viniegra de Abajo.
