Las ayudas para impulsar proyectos piloto en el medio rural repartirán un millón de euros Las solicitudes para subvencionar inversiones y gastos de la iniciativa podrán registrarse desde hoy mismo hasta el próximo 30 de septiembre

Nalda ha sido uno de los municipios que ha contado con proyecto emblemático durante 2025.

El Gobierno de La Rioja ha convocado las ayudas para impulsar proyectos piloto y emblemáticos en el medio rural correspondientes a 2026, con un presupuesto total de un millón de euros y un máximo subvencionable por proyecto de 100.000 euros.

La clave 16 proyectos en distintos municipios se han financiado durante 2025.

El objetivo es favorecer el desarrollo de la actividad económica y el emprendimiento; dinamizar la vida social y cultural, y contribuir a fijar población en el medio rural riojano, entre otros objetivos, detalló ayer el Gobierno regional en una nota.

Estas subvenciones, que van dirigidas a cualquier persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que cumpla los requisitos, podrán solicitarse desde hoy, 26 de agosto, y hasta el próximo 30 de septiembre, según consta en la convocatoria publicada ayer en el BOR Las solicitudes deberán presentarse a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja e ir acompañadas de la documentación requerida y del cronograma de actuaciones.

Se podrán subvencionar inversiones y gastos que formen parte del proyecto y que se hayan realizado antes de la solicitud, siempre después del 1 de junio de este año.

Las solicitudes presentadas serán valoradas en función del tamaño del municipio en el que se desarrollará el proyecto; la actividad fundamental en la colaboración de múltiples agentes de naturaleza pública y privada; el grado de financiación privada; la utilización adecuada, eficiente y sostenible de los recursos locales (naturales, patrimoniales, culturas, sociales, productivos, etcétera).

También la introducción y fomento del uso de las tecnologías de la comunicación y la información; la capacidad de generación de empleo; la capacidad de transferencia y réplica de la iniciativa en otros territorios; propuestas relativas a temas sociales y/o sanitarios; y el tipo de proyecto.

En concreto, este programa de ayudas pretende fomentar la identificación y ejecución de un conjunto de proyectos piloto y emblemáticos que diversifiquen las áreas temáticas y los diferentes enfoques del reto demográfico y, al mismo tiempo, que sirvan de estímulo posterior y efecto incentivador para su desarrollo en otros ámbitos y zonas del territorio riojano a modo de réplica.

La última convocatoria

Durante 2025, el Gobierno regional ha financiado la realización de 16 proyectos en Nalda; Igea; Ventosa; Sojuela; Tricio, Casalarreina, Zarratón, Rodezno y Hervías; Ocón; Anguiano; Robres del Castillo; Tricio; Ribafrecha; Torrecilla en Cameros; Ausejo; Grávalos; Santa Marina (Santa Engracia del Jubera); Sojuela y Viniegra de Abajo.