La Rioja destina 1,5 millones de euros para la contratación de alguaciles en pequeños municipios La convocatoria, abierta de forma continua para facilitar la gestión, permitirá a los 144 ayuntamientos riojanos de menos de mil habitantes reforzar servicios básicos y combatir la despoblación

Garantizar el acceso a unos buenos servicios básicos, mejorar la calidad de vida en el medio rural y promover el desarrollo local, la equidad y la sostenibilidad. Ese es el objetivo del Gobierno de La Rioja, que destinará un millón y medio de euros en la nueva convocatoria de subvenciones para financiar el 90% del coste de contratación de alguaciles en los ayuntamientos riojanos. Se trata de una iniciativa «muy esperada por los municipios» que servirá para dar «estabilidad y permanencia», ha comentado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés.

El alguacil, una «figura imprescindible y fundamental para los consistorios», sobre todo para los pequeños municipios, que contribuye a reforzar los servicios básicos municipales y a mejorar los que se ofrecen al conjunto de la población», ha señalado. Se trata de un oficio con el que muchas localidades de la región solo pueden contar durante seis meses al año, por lo que esta campaña puede significar «un hito importantísimo en la lucha contra la despoblación», ha añadido Oses.

El plazo de solicitud de las ayudas se abrirá en los próximos días –desde el siguiente día hábil a la publicación de la orden y la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja–. El consejero ha destacado que la convocatoria «permanecerá abierta de forma continua para simplificar la gestión de los ayuntamientos con menos recursos administrativos». Podrán ser beneficiarios todos los ayuntamientos riojanos que no superen los mil habitantes, «por lo que los 144 municipios de la comunidad» son susceptibles de conseguir esta ayuda.

El director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha apuntado que esta subvención «solo permite un trabajador por municipio, pero quienes ya tengan en plantilla un alguacil podrán ser beneficiarios de la ayuda también».

