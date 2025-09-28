Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
Los fenómenos meteorológicos adversos se prevén desde las 15.00 horas, especialmente en la zona oriental
La Rioja
Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:54
La Rioja estára en aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 15.00 horas de este domingo hasta la medianoche, ya que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pueden acumularse hasta 15 mm por hora, especialmente en la zona oriental de la región.
Siguiendo el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meeorológicos adversos (Meteoalerta) se ha decretado el aviso amarillo, ya que las tormentas pueden ser de carácter fuerte. Las posibilidades de precipitaciones se sitúan entre el 40 y el 70%, según la Aemet.
Son los restos del huracán Gabrielle, convertido ahora en borrasca extratropical los que dejarán este domingo lluvias y tormentas tanto en La Rioja como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, y Comunidad Valenciana.
