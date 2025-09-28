LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas se protegen con paraguas de la lluvia en Logroño, en una imagen de archivo. J. Rodríguez

Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo

Los fenómenos meteorológicos adversos se prevén desde las 15.00 horas, especialmente en la zona oriental

La Rioja

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:54

La Rioja estára en aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 15.00 horas de este domingo hasta la medianoche, ya que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pueden acumularse hasta 15 mm por hora, especialmente en la zona oriental de la región.

Siguiendo el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meeorológicos adversos (Meteoalerta) se ha decretado el aviso amarillo, ya que las tormentas pueden ser de carácter fuerte. Las posibilidades de precipitaciones se sitúan entre el 40 y el 70%, según la Aemet.

Son los restos del huracán Gabrielle, convertido ahora en borrasca extratropical los que dejarán este domingo lluvias y tormentas tanto en La Rioja como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, y Comunidad Valenciana.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  2. 2 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  3. 3 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  4. 4 Aquí huele como que han asado
  5. 5

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  6. 6

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  7. 7

    Victoria contundente y partido perfecto de la UDL
  8. 8 El Ayuntamiento aclara que en las condiciones de la venta ambulante ya se fijaba el final a mediodía del sábado
  9. 9

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  10. 10

    El blanco de Rioja alcanza por primera vez las 6.000 hectáreas productivas desde 2002

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo

Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo