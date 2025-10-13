Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes La Aemet prevé chubascos intensos entre el mediodía y la medianoche de hoy

La Rioja Lunes, 13 de octubre 2025, 11:30

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana para este lunes 13 de octubre, desde las 12:00 horas hasta la medianoche del martes 14.

Se prevé una precipitación acumulada de hasta 15 milímetros en una hora y una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se registren tormentas. Según la Aemet, algunas podrían ser localmente fuertes, con posibilidad de intensidad superior de forma puntual.

El organismo meteorológico recomienda precaución en las zonas de montaña y en los desplazamientos por carretera, ante la posible aparición de chubascos intensos, descargas eléctricas y reducción de la visibilidad. El aviso se enmarca en un episodio de inestabilidad atmosférica que afectará al norte peninsular durante las próximas horas.