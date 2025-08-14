CCOO denuncia las «averías recurrentes» del aire acondicionado en el CADPD Santa Lucía de Fuenmayor El sindicato no descarta llevar este caso hasta la inspección de trabajo.

CC OO denuncia las «averías recurrentes» del aire acondicionado en el CADPD Santa Lucía de Fuenmayor, la residencia y centro de atención a personas con discapacidad psíquica de La Rioja, en plena ola de calor.

El sindicato sostiene que «año tras año se repita la misma situación, que además cada verano es más grave por la incidencia del cambio climático, con olas de calor más recurrentes».

La Federación de Servicios a la Ciudadania de CC OO lamenta la «pasividad» del Gobierno de La Rioja para solucionar «los reiterados problemas con el aire acondicionado, que acumula averías que no se solucionan con parches».

Califica la situación en el centro, que cuenta con alrededor de un centenar de usuarios con gran discapacidad, de «alarmante». Afirma el sindicato que esta semana se indicó que ese mismo día lo estaban arreglando, pero asegura que sigue sin funcionar en el centro. «Los trabajadores tienen que poner paños mojados en la frente de los usuarios por la noches y dejándoles desnudos», describe. «Los trabajadores y usuarios están desesperados», clama CC OO. «Se están alcanzando temperaturas extremas que también dificultan el día a día a los trabajadores, que en muchas ocasiones realizan trabajos físicos», añade el sindicato. Ante ello, no descarta llevar este caso hasta la inspección de trabajo.