Autorizado el parque solar Murillo Pólux de 69,5 hectáreas, a falta del permiso de obra

El proyecto del parque solar Murillo Pólux planteado en Murillo de Río Leza y Arrúbal ha obtenido la autorización administrativa por parte de la Dirección ... General de Empresa, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja. La instalación fotovoltaica ocuparía 69,5 hectáreas, contaría con 59.444 módulos, siete centros de transformación, cinco estaciones y evacuaría la energía generada a la subestación eléctrica Sequero. El promotor, Nilo Fotovoltaica, ya cuenta con acuerdos de arrendamientos de las parcelas a ocupar y tiene un plazo de un año para obtener el permiso de obra y cuatro para iniciarla. El parque solar se ha proyectado en los parajes Barbarés y Corral de Marrones, en las inmediaciones de las carreteras AP-68, N-232 y LR-459 y de la vía romana de Italia a Hispania, así que deberá realizar un control arqueológico.

Desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo aclaran que, como el expediente de este proyecto no conlleva declaración de utilidad pública, ha sido tramitado por el Servicio de Industria y no se paralizó en base al anteproyecto de la Ley de Paisaje de La Rioja, en tramitación parlamentaria, como ha ocurrido en otros casos. Sin embargo, el Gobierno de La Rioja anuncia que paralizará la tramitación urbanística, tal y como establece la citada Ley de Paisaje, y que establece la suspensión de «todos los procedimientos administrativos de otorgamiento de autorizaciones de uso y actividades en suelo no urbanizable relativos a instalaciones eléctricas de generación de energía».

Ampliar Una máquina de obra en un parque solar cercano al de Murillo Pólux. Justo Rodríguez

Sin alegaciones

Tras la autorización administrativa falta por obtener el permiso de obra y de actividad que conceden órganos distintos y se solicitan de forma independiente, aunque todos dependan del Ejecutivo regional y la Ley de Paisaje solo determina los trámites urbanísticos. La normativa de 2024 especifica que la entrada en funcionamiento de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos entonces en tramitación, junto a la previsión de energía para autoconsumo, permitiría a La Rioja alcanzar un 43 % de las renovables sobre la final consumida, así que cualquier nueva solicitud sobrepasaría los objetivos planteados.

Nilo Fotovoltaica solicitó en 2022 la autorización administrativa, la evaluación de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública para Murillo Pólux, aunque desestimó la última petición en 2024. Durante la exposición pública no se presentaron alegaciones pero las direcciones generales de Infraestructuras y de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua instaron a subsanar deficiencias que el promotor realizó. Por otra parte, Medio Natural y Paisaje informó favorablemente sobre el proyecto.