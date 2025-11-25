LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Antiguas obras en la autopista AP-68. Sonia Tercero

La Autopista AP-68 estará cortada al tráfico entre Logroño y Recajo este jueves por la noche

Entre las 23.00 horas y las 06.00, estará interrumpido el paso del carril sentido Zaragoza

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:11

La Autopista AP-68 ha comunicado al SOS Rioja el corte nocturno del carril sentido Zaragoza, entre los peajes de Logroño y Recajo, este jueves por la noche.

Tal y como ha informado el Centro de Emergencias, el corte se realizará desde las 23.00 horas de este jueves 27 de noviembre hasta las 06.00 horas del viernes 28 de noviembre.

El tráfico se desviará por el peaje de Logroño hacia la LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68 en el peaje de Recajo.

