La UR y el Gobierno crearán un Aula de Mecenagzo, que pondrá el foco en las adicciones

El Gobierno riojano y la Universidad de La Rioja han sellado una nueva alianza que permitirá mejorar la salud mental de los jóvenes. El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha firmado un convenio de colaboración con la rectora de la UR, Eva Sanz, para crear un Aula de Mecenazgo de Juventud y Prevención de Conductas Adictivas, por valor de 10.000 euros.

A través de esta cooperación, podrán encontrar nuevas herramientas que redunden en la formación, información, prevención y respeto hacia «uno de los principales retos a los que debemos hacer frente como sociedad». Esta nueva línea de trabajo conjunta supone «una alianza» para trabajar por los jóvenes. «Nos preocupan mucho, son el futuro y queremos darles las mejores herramientas para que se puedan enfrentar a este tipo de asuntos que antes se llevaban de forma callada o que, directamente, eran tabú», ha valorado Pérez Pastor.

Con esta nueva colaboración se pondrá el foco en las adicciones y en las conductas adictivas, «un fenómeno complejo y delicado que a veces no se percibe pero que requiere información y prevención». Lo fundamental, ha apuntado, es «anticiparnos, ir un paso por delante para poder ayudarles». Por ello, se trabajará en desarrollar dichas herramientas de prevención, formación y conocimiento basándose en la investigación y fomentando la transferencia de conocimiento.

Bienestar psicológico

Por su parte, la rectora de la UR ha destacado el compromiso de la universidad pública riojana «en la promoción de la salud y en el bienestar de los jóvenes y en generar entornos saludables que son de vital importancia».

«Pensar en la prevención del consumo de alcohol, tabaco, drogas, juegos patológicos y otras conductas adictivas es fundamental para garantizar el cuidado de la salud mental de los más jóvenes».

En este caso, cualquier intervención se basará en evidencias científicas y, por eso, la UR pondrá a disposición de la Consejería de Cultura y del IRJ «todos nuestros recursos» para ayudar «con rigor científico en la mejora del bienestar psicológico de nuetsros jóvenes».

Por su parte, el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, ha asegurado que este espacio es «una muy buena piedra de toque para podernos comprometer todavía más con esta generación y con los problemas de salud mental».

Las actividades

El Aula desarrollará su actividad en base a tres ejes de actuación: investigación, formación y transferencia de conocimiento. E incluirá estudios sobre prevención, seminarios y encuentros con profesionales de distintos sectores (sanitario, social, educativo...). También habrá diversas campañas de comunicación.

Para este año ya tienen programados varios eventos. El próximo 10 de diciembre a las 12.00 horas en el Quintilano de la UR se impartirá la charla: 'Tarjeta rota al silencio. Hablar de salud mental también es ganar'.

A mediados de diciembre también se desarrollará otra conferencia sobre la importancia de un correcto ocio en jóvenes para evitar caer en adicciones, aunque todavía está por determinar el día y el lugar.

El eje vertebrador será una investigación entre la población universitaria, muchos de ellos deportistas, para conocer su bienestar mental y emocional y si manifiesta algún tipo de adicciones a sustancias.

Por último, el vicerrector de la UR, Eduardo Fonseca, ha destacado que «la idea es hacer estudios científicos que permitan tener una visión panorámica de la conducta adictiva de la juventud riojana para tomar decisiones informadas y fundamentadas».