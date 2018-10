Las asociaciones de padres, a favor de eliminar la jornada escolar reducida de junio y septiembre Colegio. Imagen del centro Siete Infantes, ayer, a las 14 horas, a la salida de clase / Justo Rodriguez Los maestros se oponen a la iniciativa que parte de un grupo de familias del Siete Infantes, mientras que el Consejo Escolar está abierto al debate por ser una propuesta «razonable» CARMEN NEVOT Logroño Martes, 30 octubre 2018, 13:50

El mismo horario desde el primer día de colegio hasta el último para los alumnos de educación Infantil y Primaria. Esta es la propuesta de un grupo de familias del colegio Siete Infantes de Lara, de Logroño, difundida a través de los grupos de Whatsapp de padres y madres, que ha iniciado una campaña de recogida de firmas, primero entre los progenitores de este centro, y que después extenderá a otros colegios de la región, para solicitar que se suprima la jornada reducida de junio y septiembre, es decir, que el horario escolar se extienda de 9 a 14 horas también esos meses y no de 9 a 13 como hasta ahora.

Tal como está planteada la jornada, estos padres, que han depositado en una librería próxima al centro impresos para que quien quiera los firme, consideran que dificulta «enormemente» la conciliación de la vida laboral y familiar y tanto la cantidad de la materia a impartir como la mejora de la calidad de la enseñanza son, a su juicio, motivos suficientes para suprimir este horario, ya que «supone la pérdida de una hora lectiva al día durante casi dos meses en cada curso».

A esto se suma, según explica una de las madres promotora de la iniciativa, que prefiere permanecer en el anonimato, que «los profesores tienen que estar en clase hasta las dos y no supondría, por tanto, mucho perjuicio». En cualquier caso, el objetivo que persiguen sus impulsores es, al menos, abrir el debate sobre esta cuestión: «Que se trate este tema entre la comunidad educativa, como se ha hecho en otras comunidades, ver si avanza en alguna dirección o no, pero por los menos hablarlo».

«La reducción les hace más llevadero a los alumnos prestar atención en clase» Gustavo Navas Presidente de ANPE-Rioja

«Queremos que se trate este tema, por lo menos que se hable» Madre colegio Siete Infantes | Promotores de la iniciativa

«Me suena bien, otra cosa es que haya intereses contrapuestos» Juan Antonio Gómez Trinidad | Presidente del Consejo Escolar

«Sería bueno para las familias y no perjudicaría ni a alumnos ni a profesores» Eduardo Rojas Presidente de FAPA-Rioja

«Sería necesario analizar cómo influiría en el calendario escolar» Carlos Torres Presidente de Concapa-Rioja

«Lo mejor sería que se aplicara la famosa autonomía de los centros» Ramón Iceta Presidente de FERE

«Lo que tiene que hacer la administración es garantizar los servicios completos» Mikel Bujanda | Secretario general de Enseñanza de CCOO

La propuesta no ha caído igual en todo el sector. Las asociaciones de padres, en general y con matices, apoyan la medida, los profesores se oponen y el presidente del Consejo Escolar de La Rioja, Juan Antonio Gómez Trinidad, estaría dispuesto a abrir el debate porque el planteamiento es «razonable».

Desde la Federación de Asociaciones de Padres de centros públicos de La Rioja, (FAPA-Rioja), su presidente, Eduardo Rojas, entiende que la diferenciación del horario escolar en junio y septiembre tenía sentido cuando había jornada partida y en esos meses «era beneficioso no acudir al centro escolar por la tarde y alargar un poco más la jornada matutina». En la actualidad, añade, «lo ideal sería que tuvieran el mismo horario que el resto del año. Sería bueno para las familias y no perjudicaría ni al alumnado ni al profesorado».

Y si uno de los argumentos que se esgrimió para implantar la jornada reducida fueron las altas temperaturas de junio y septiembre, Rojas no cree que este factor «suponga un gran inconveniente en el desarrollo normal de las clases con la jornada continua». De ahí que confía en que este cambio «menor» se produzca con total normalidad cuando la comunidad educativa lo proponga.

La Confederación de asociaciones de padres de la concertada, Concapa-Rioja, según explica su presidente, Carlos Torres, está de acuerdo con que la reducción de jornada de junio y septiembre dificulta la organización de las familias por lo que su supresión, a priori, podría ser «positiva», aunque, entiende que sería necesario analizar cómo influiría en el calendario escolar. No obstante, en el caso de estos centros, buena parte de ellos continúa con la jornada partida y, por tanto, eliminar la jornada reducida «no parece tan positivo».

En la Federación Española de Religiosos de Enseñanza en La Rioja (FERE), su presidente, Ramón Iceta, cree que las dos opciones «tienen sus pros y sus contras», de ahí que «lo mejor sería la famosa autonomía de los centros, que cada uno se organice como lo considere mejor».

Los dos sindicatos con más representación, CCOO y ANPE-Rioja, se oponen a la supresión. Para los primeros, explica el secretario general de la Federación de Enseñanza, Mikel Bujanda, este tipo de iniciativas «no debe prosperar» porque la reducción de jornada va ligada a las condiciones meteorológicas y «lo que tiene que hacer la administración es garantizar los servicios educativos completos, como el comedor escolar ¿Por qué se tiene que interrumpir el comedor escolar y sólo funciona si lo pagan los padres?».

En ANPE- Rioja, según detalla su presidente, Gustavo Navas, están a a favor de la reducción de jornada porque al final de curso, en junio, el rendimiento de los alumnos no es el mismo que al principio. «Esta medida favorece que se le haga más llevadero prestar atención en clase», apunta. A esto, en su opinión, habría que añadir las altas temperaturas que también se registran en septiembre. En cualquier caso, recuerda que los maestros a esa hora «no están de fiesta porque hay muchas tareas burocráticas necesarias».

Juan Antonio Gómez Trinidad, presidente del Consejo Escolar de La Rioja, se muestra a favor de abrir el debate. «De entrada me parece bastante razonable lo que proponen y como la jornada laboral de los profesores es la misma, sería una redistribución del tiempo». No obstante, «habría que escuchar qué dicen los centros y profesores, pero me suena bien, otra cosa es que haya intereses contrapuestos».