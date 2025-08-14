La Asociación de la Prensa de La Rioja convoca una concentración para mostrar la repulsa por el asesinato de periodistas en Gaza Uno de los balcones de la Casa de los Periodistas con vistas a la plaza de San Bartolomé, la más visitada de la ciudad, permanecerá cubierto con una imagen de Abdel Kareem Hana (AP)

Bajo el lema 'Nos asesinan para no tener testigos. Sin periodistas la verdad desaparece', la Asociación de la Prensa de La Rioja convoca una concentración el próximo lunes, a las 13.00 horas, en la Casa de los Periodistas.

La organización hace un llamamiento a los medios de comunicación, a los profesionales de la información y a la población riojana para guardar un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de periodistas en Gaza y el sufrimiento de la población civil, víctima inocente de este sanguinario conflicto, apunta en una nota.

Como gesto de esta denuncia uno de los balcones de la Casa de los Periodistas con vistas a la plaza de San Bartolomé, la más visitada de la ciudad, permanecerá cubierto con una imagen de Abdel Kareem Hana (AP) y el lema 'Nos asesinan para no tener testigos. Sin periodistas la verdad desaparece'.

La Asociación de la Prensa de La Rioja, en nombre de los periodistas que la forman, comparte su consternación por el ataque del ejército israelí del pasado domingo que costó la vida a seis periodistas, cinco de ellos de la cadena Al Jazeera, así como por el asedio que está viviendo la población civil en Gaza. «Somos conscientes de que se trata de un conflicto complejo, con múltiples aristas políticas, históricas y territoriales que no pueden simplificarse; pero nuestra voz, como colectivo comprometido con los derechos humanos y la libertad de información, necesita gritar ante el genocidio de miles de inocentes», aseguran.

La APR además ha querido denunciar «las cifras insoportables de un conflicto con un gran número víctimas civiles, muchas de ellas niños y niñas, en el que los periodistas mueren asesinados y en el que el objetivo es la destrucción de infraestructuras básicas como hospitales, casas, escuelas y mercados en un ataque directo a la población». «No hay causa que pueda justificar semejante barbarie», añade.

«Nuestro apoyo a los que arriestan su vida»

«Todo nuestro apoyo desde La Rioja a los compañeros que arriesgan su vida por contar lo que está sucediendo en aquellos territorios», manifiesta la asociación riojana, que recuerda que según la ONU más de 240 periodistas han muerto mientras hacían su trabajo desde que el 7 de octubre de 2023 se recrudeció el conflicto. Explican que «se trata de un ataque directo a la libertad de prensa para eliminar periodistas porque ya se sabe que sin testigos la verdad desaparece». Por ello quieren expresar «la más sincera admiración por quienes informan desde éste y desde todos los frentes, muchas veces sin la mínima protección y sin ninguna garantía».

Además, hacen varias reclamaciones a las partes implicadas y a los organismos internacionales: «que actúen ya para detener esta escalada de violencia, abrir corredores humanitarios, garantizar los derechos humanos en la zona y exigir que se permita la presencia de periodistas internacionales haciendo reportajes en el terreno».

Para terminar afirman que «hoy, y siempre, estamos del lado de quienes sufren y también de quienes, con su cámara o una libreta, hacen lo imposible por contarlo».

Para mostrar nuestra repulsa ante estos acontecimientos, la Asociación de la Prensa de La Rioja convoca el lunes 18 de agosto a las 13.00 horas en la Casa de los Periodistas a los medios de comunicación, a los profesionales de la información y a la población riojana a concentrarse para guardar un minuto de silencio.